D’Onofrio, Mpoku et le brouillard: mystères sur la revente du Standard

Le rachat du Standard est entré dans sa phase décisive. Des offres confidentiellement remises à une bien silencieuse banque américaine: rien de mieux pour relancer la machine à fantasmes.

Quand Liège aime se raconter des histoires, il est souvent là. Dans une ruelle étroite et pavée du cœur historique de la Principauté, un couvre-chef vissé sur le crâne, et une silhouette qui se faufile entre les passants en toute discrétion. Sans cesse, ce troublant paradoxe: Lucien D’Onofrio n’aime pas être vu, mais il adore qu’on parle de lui.

Comment réagit-il quand la presse ne place pas son nom dans la liste des personnalités liées à un rachat potentiel du Standard? Personne ne le sait vraiment. Ceux qui savent véritablement qui compose cette fameuse liste sont encore moins nombreux, parce que personne n’a ses entrées dans la banque d’investissement Moelis&Co, chargée de finaliser le processus de vente du club. Si on ajoute à l’équation l’existence d’un accord de non-divulgation signé par les candidats acheteurs, la brume est si épaisse qu’on y distingue difficilement le vrai du faux. Tout ça tomberait presque bien: Lucien D’Onofrio aime particulièrement le brouillard. Entre l’annonce de son absence et son visage en Une des journaux, il n’y a ainsi que quelques jours d’écart. En coulisses, personne ne peut affirmer avec certitude que son nom est présent dans la liste pour le Standard de demain. Personne ne peut d’ailleurs l’infirmer non plus. Dans les couloirs de Sclessin, on dit qu’on n’a pas d’information à son sujet parce qu’on ne l’a pas entendu depuis longtemps, mais on ajoute qu’il est à l’étranger pour le moment. La brume, encore.

«Le retour de Lucien D’Onofrio, c’est devenu un feuilleton, comme celui de Didier Drogba à l’Olympique de Marseille à l’époque, analyse Nicolas Taiana, auteur du livre biographique Le système D’Onofrio. Que ce retour potentiel soit vrai ou non, sa volonté est très clairement de montrer qu’il est toujours dans le jeu. En ayant son nom en Une des journaux, il fait comprendre qu’il est toujours là et qu’il existe.»

Les Européens et Paul-José Mpoku

Sur la table des négociations que personne ne voit, certains affirment pourtant que des pistes palpables existent. Ceux-là se basent certainement sur les bruits issus de l’entourage de Lucien D’Onofrio, car aucune fuite ne sort des bâtiments de la Moelis&Co. D’une part, on dit qu’il aurait rassemblé un consortium d’investisseurs européens autour d’un projet. Il en serait la figure, et l’homme qui prendrait les rênes du club, comme il l’a toujours historiquement fait avec l’argent des autres, se contentant d’une part minoritaire mais assumant la majorité des pouvoirs. C’est ce qu’il avait réussi avec Robert Louis-Dreyfus au Standard, puis encore avec Paul Gheysens lors de son passage à l’Antwerp, tentant aussi de convaincre des investisseurs de lui confier la destinée de Charleroi ou d’Anderlecht au fil des années.

D’autre part, on raconte qu’il ne serait pas très éloigné de l’offre qu’on dit venue du Moyen-Orient et incarnée par un autre ancien de Sclessin, plus récent mais moins légendaire, l’ancien capitaine Paul-José Mpoku. Sans club depuis la fin de l’année 2024 au bout d’une pige en Corée du Sud, le tireur de coups francs préféré de la Principauté n’a pas tardé à préparer son avenir hors des terrains, lançant notamment via sa femme et avec son agent historique Stijn Francis la société PMK Company. En 2019, il avait ainsi déjà été aperçu dans les bureaux d’Anderlecht pour y négocier le contrat de son frère Albert Sambi Lokonga, alors qu’il portait encore les couleurs (et le brassard) du Standard. Passé par Al-Wahda après son départ de Liège, Mpoku aurait noué lors de ce séjour sportif aux Emirats des liens avec de gros portefeuilles aujourd’hui enclins à s’associer pour éclaircir le ciel de Sclessin. Certains glissent que dans ses bagages, on pourrait également retrouver l’ombre de Lucien D’Onofrio, qu’il n’a pourtant pas côtoyé au Standard.

L’art de se faufiler

Lucien D’Onofrio est égal à lui-même, nulle part et partout à la fois. Son nom enchante en tout cas autant les visages d’une bonne partie des supporters que la spirale positive des hommes d’Ivan Leko, qui a rapproché le Standard du top 6. «Dans les réactions des gens, on comprend qu’un retour de Lucien D’Onofrio au club serait très bien perçu. Parce que c’est un Liégeois, dans un football qui est de plus en plus éloigné de ses bases, mais aussi parce qu’il correspond à la dernière période de gloire du Standard. Pour ça, ils sont visiblement prêts à fermer les yeux sur une décennie d’instruction et le paiement d’une transaction pénale dans l’Affaire Standard», reprend Nicolas Taiana. En 2004, la justice belge lui reproche effectivement l’injection dans les caisses rouches de sommes d’argent qui correspondent à des commissions non-déclarées qu’il avait reçues en tant qu’agent de joueurs. Inculpé de blanchiment, faux et usage de faux, il évite un passage au tribunal correctionnel en 2015 en payant une transaction pénale d’un million et demi d’euros.

L’homme n’a décidément pas son pareil pour se faufiler. Voici quelques semaines, alors que son nom est sorti de l’actualité depuis sa fin de collaboration à l’Antwerp pour n’y réapparaître que quand le Standard est aux abois financiers, Lucien D’Onofrio a fait parler de lui dans les couloirs de la Fédération. C’est effectivement grâce à son entregent que Vincent Mannaert est entré en contact avec Sérgio Conceição, l’un des candidats favoris de l’Union belge pour succéder à Domenico Tedesco. Quelques jours plus tard, le coach portugais et protégé historique de Lucien a finalement pris les rênes de l’AC Milan. Puisque les connexions milanaises de Lucien D’Onofrio ne sont plus à démontrer, difficile d’imaginer qu’il n’est pas apparu dans les négociations. Il ne le dira pourtant jamais, mais ne le niera jamais non plus.

La brume, toujours.