Conference League : Anderlecht face à Alkmaar, Gand opposé à West Ham

Les deux clubs belges connaissent leurs adversaires pour les quarts de finale de la Conference League.

Anderlecht et La Gantoise affronteront respectivement l’AZ Alkmaar et West Ham en quarts de finale de la Conference League. Le tirage au sort effectué vendredi au siège de l’UEFA, à Nyon en Suisse.

Qualifié pour les quarts de finale après avoir éliminé Villarreal, Anderlecht sera désormais opposé à l’AZ Alkmaar qui a éliminé la Lazio Rome. Les deux formations s’étaient déjà affrontés en 16es de finale de l’Europa League lors de la saison 2011-2012 avec une victoire des Néerlandais. Tombeur d’Istanbul Basaksehir en huitièmes de finale, La Gantoise croisera elle la route de West Ham. Les Londoniens avaient eux déjà affronté Anderlecht lors de la phase de poule avec une victoire 0-1 au Lotto Park et un succès 2-1 à Londres.

Anderlecht recevra l’AZ le jeudi 13 avril et se rendra aux Pays-Bas le jeudi 20 avril. La Gantoise jouera elle aussi le match aller à domicile le jeudi 13 avril avant le match retour à Londres le jeudi 20 avril. Si Anderlecht et La Gantoise se qualifient pour les demi-finales, programmées les 11 et 18 mai, les deux équipes s’affronteront pour une place en finale prévue le mercredi 7 juin à Prague.