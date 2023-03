Diables rouges: Witsel et Mertens grands absents, Lavia comme seule « surprise » de la première sélection de Tedesco

Pour sa première sélection depuis son arrivée à la tête des Diables Rouges, Domenico Tedesco a offert une première sélection à Roméo Lavia tandis que Sebastiaan Bornauw fait son retour. Dries Mertens et Axel Witsel sont les deux grands absents.

Lavia, 19 ans, a été une révélation cette saison sous le maillot de Southampton où il est arrivé cet été en provenance de Manchester City.

Bornauw n’avait lui plus été repris depuis le mois de mars 2022.

Tedesco a préféré sélectionner Orel Mangala qui fait aussi son retour dans la sélection. Hans Vanaken et Leander Dendoncker, tous les deux présents au Mondial au Qatar, sont également absents.

La Belgique se rend en Suède le vendredi 24 mars pour son premier match de qualifications pour l’Euro 2024. Les Diables Rouges se rendront ensuite en Allemagne le mardi 28 mars pour un match amical.

« J’espère que Witsel ne va pas renoncer à l’équipe nationale »

Mertens et Witsel sont eux les deux grands absents de la première sélection de l’entraîneur allemand. « Si j’ai retenu seulement vingt joueurs (de champ, ndlr) c’est qu’il est toujours important que les joueurs sentent qu’ils ont la possibilité de jouer, d’être dans le onze de départ ou d’être appelé en cours de match », a expliqué le sélectionneur.

Les absents ont été évoqués et Axel Witsel en priorité. « Il y a une forte concurrence au milieu de terrain » a justifié l’Allemand qui a aussi expliqué les absences de Dendoncker, Vanaken pour cette même raison. « Ce n’est pas l’âge (Witsel a 34 ans; ndlr) » qui a expliqué la non-sélection du joueur de l’Atletico. « Notre choix était de voir de nouveaux joueurs, de voir leur potentiel. » A la question de savoir s’il ne craignait pas l’annonce de la retraite internationale de Witsel, Tedesco a répondu : « j’espère que non. »

Michy Batshuayi et Dries Mertens, blessés, n’ont pas non plus été appelés. « Pour être honnête, même sans sa blessure Batshuayi n’aurait pas été appelé », a reconnu le nouveau patron des Diables Rouges qui a encore expliqué la présence de joueurs peu en vue comme Charles De Ketelaere, « qui joue peu mais est en condition et son potentiel n’est pas discutable », et Thomas Meunier « c’est un arrière latéral, s’il avait été un « 6 » c’eut été différent », et Dennis Praet « à cause de sa qualité, de sa capacité de mettre un impact en montant au jeu. »

Par ailleurs, Tedesco a confirmé sans surprise la hiérarchie des gardiens Koen Casteels devient le N.2 derrière Thibaut Courtois. Le choix du nouveau capitaine sera annoncé d’abord à l’équipe.