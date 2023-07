Tour de France: Jai Hindley s’impose à Laruns et s’empare du maillot jaune

L’Australien Jai Hindley (Bora) a remporté en solitaire la cinquième étape du Tour de France à Laruns où il s’est emparé du maillot jaune après un numéro dans le col de Marie Blanque.

Après les abandons mardi soir de Jacopo Guarnieri et Luis Leon Sanchez, 172 coureurs prenaient le départ de la première étape pyrénéenne.

Dès le départ, les attaques se multipliaient. Un groupe d’une trentaine de coureurs finissaient par se former à l’avant. Parmi eux, Wout van Aert (Jumbo-Visma), Victor Campenaerts (Lotto Dstny), le Danois Mads Pedersen (Lidl Trek) et le Français Bryan Coquard (Cofidis) s’échappaient. Coquard s’offrait le sprint intermédiaire de Lanne-en-Baré après 48 km de course puis laissait les trois autres aborder le premier col hors-catégorie de cette 110e édition, le Col de Soudet (15,2 km à 7,2%). A 2 km du sommet, Van Aert et Campenaerts étaient repris par les premiers poursuivants. L’Autrichien Felix Gall (AG2R Citroën) basculait en tête.

Sur le col d’Ichère (3e catégorie, 4,2 km à 7%), le Letton Krists Neilands (Israel-Premier Tech) sortait du groupe de tête, rejoint ensuite par Van Aert et le Français Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step). Ce trio abordait ensemble le col de Marie Blanque (1re catégorie, 7,7 km à 8,6%), au sommet duquel des bonifications étaient attribuées, mais était repris dès les premières pentes par leurs vingt poursuivants.

A 4 km du sommet et 22 de l’arrivée, Gall et l’Australien Jai Hindley (BORA-hansgrohe) faussaient compagnie aux autres échappés. L’Italien Giulio Ciccone (Lidl-Trek) et l’Allemand Emanuel Buchmann, équipier de Hindley, se trouvaient derrière eux. Hindley s’isolait en tête à 20 km de la ligne. Il passait en tête au sommet et engrangeait 8 secondes de bonification.

Dans le groupe des favoris, le maillot jaune Adam Yates (UAE Team Emirates) lâchait prise à un peu plus de 20 km de la ligne. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) attaquait un kilomètre plus loin et revenait ensuite sur Ciccone et Buchmann. Ce trio reprenait Gall alors qu’il restait 6 km à parcourir.

Hindley, 27 ans, filait vers la neuvième victoire de sa carrière, la première depuis son succès final au Giro l’an passé. Il s’imposait avec 32 secondes d’avance sur Ciccone, qui réglait le sprint pour la deuxième place devant Gall et Buchmann. Vingegaard franchissait la ligne après 34 secondes. Le groupe Pogacar arrivait après 1:38.

Hindley prend la tête du général. Il compte 47 secondes d’avance sur Vingegaard et 1:03 sur Ciccone. Buchmann suit à 1:11 devant Adam Yates (+1:34). Pogacar est 6e à 1:40.

Jeudi, dans la 6e étape entre Tarbes et Cauterets-Cambasque (144,9 km), les coureurs effectueront leur seconde étape dans les Pyrénées et leur première arrivée au sommet après avoir gravi l’Aspin et le Tourmalet.