Cyclisme: Mathieu van der Poel champion du monde, Wout van Aert médaillé d’argent

Mathieu van der Poel est le nouveau champion du monde de cyclisme sur route. Il s’est imposé en solitaire dimanche à Glasgow, en Écosse au terme d’une course en ligne longue de 271,1 km partie d’Edimbourg. Le Néerlandais a devancé dans l’ordre Wout van Aert, deuxième à 1:37, le Slovène Tadej Pogacar (+1:45) et le Danois Mads Pedersen (+1:45) pour succéder au palmarès à Remco Evenepoel, sacré le 25 septembre dernier à Wollongong en Australie.

La course débutait par un temps couvert mais sec. Un groupe de neuf coureurs réussissait à s’isoler du peloton qui comprenait 195 coureurs. Le Colombien Harold Tejada, l’Autrichien Patrick Gamper, le Britannique Owain Doull, l’Australien Matthew Dinham, l’Américain Kevin Vermaerke, l’Irlandais Rory Townsend, le Néo-Zélandais Ryan Christensen, le Letton Krists Neilands et le Tchèque Petr Kelemen possédaient près de huit minutes d’avance quand la course devait être neutralisée par une manifestation. Il fallait attendre près d’une heure avant que la course ne puisse repartir.

Au premier passage sur la ligne d’arrivée, alors qu’il restait dix tours de circuit à couvrir, soit 143 km, l’écart entre les leaders et le peloton était réduit à 4 minutes. Trois coureurs se lançaient à la poursuite des échappés: le Danois Mattias Skjelmose, l’Italien Lorenzo Rota et le Norvégien Tobias Johannessen mais leur demi-minute d’avantage a fondu quand les Belges Victor Campenaerts, Yves Lampaert et Tiesj Benoot ont assuré l’allure dans le peloton. Celui-ci se scinda brièvement ensuite.

A 8 tours de l’arrivée, l’écart était encore de 2:14. Un tour plus tard il avait été réduit à 1:15. Evenepoel plaçait une première accélération à 97,6 km sans effet. Le peloton se réduisait à une trentaine de coureurs. Van der Poel et Pogacar montrèrent aussi le bout du nez et l’écart fondit. Vermaerke résista le dernier. Juste avant d’être repris, la bagarre entre les hommes forts du peloton démarrait. Mads Pedersen sonna la charge à 74 km du but bientôt imité par van der Poel suivi de Van Aert, Pogacar, l’Italien Alberto Bettiol, et des Australiens Simon Clarke et Dinham, rescapé de l’échappée. Un groupe d’une vingtaine de coureurs se formait à l’avant.

Evenepoel et Van Aert accéléraient à tour de rôle à une soixantaine de kilomètres de la ligne. A 55 km de la ligne, alors que Bettiol attaquait, la pluie s’invitait sur le parcours. Le circuit tortueux aux multiples virages et petites pentes devenait glissant. Un quatuor formé par Van Aert, Pedersen, Pogacar et Van der Poel se formait derrière Bettiol à 42 bornes du but.

A 36 km de l’arrivée, Evenepoel, présent dans un deuxième groupe de poursuivants, lâchait prise, abandonnant tout espoir de conserver son maillot arc-en-ciel.

Le quatuor avec Van Aert revenait sur Bettiol à 22 km du but. Van der Poel attaquait aussitôt. Le Néerlandais prenait rapidement 30 secondes d’avance. Il chutait à 16 km de l’arrivée, mais repartait rapidement. Il entamait le dernier tour avec 30 secondes d’avance sur Van Aert, Pogacar et Pedersen.

Van der Poel creusait encore l’écart et se présentait avec une belle avance sur la ligne. Il avait ainsi tout le temps de célébrer, à 28 ans, son premier titre mondial sur la route, lui qui compte déjà cinq maillots arc-en-ciel en cyclocross. Sur route, son palmarès comprend 45 victoires, dont deux Tours des Flandres (2020 et 2022), les Strade Bianche (2021), Milan-Sanremo (2023), Paris-Roubaix (2023), une étape du Tour de France (2021), une du Tour d’Italie (2022) ainsi qu’un titre de champion national (2020). Il offre aux Pays-Bas un premier titre depuis Joop Zoetemelk en 1985.

Derrière, Van Aert distançait Pogacar et Pedersen dans le final pour prendre la deuxième place à 1:37. Le Slovène devançait le Danois dans le sprint pour la troisième place. Le Suisse Stefan Küng prenait la cinquième place à 3:48, juste devant Jasper Stuyven. Un troisième Belge figurait dans le top-10, Tiesj Benoot, neuvième, également à 3:48.