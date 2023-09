Tennis: l’ex-numéro 1 mondiale Simona Halep suspendue quatre ans pour dopage

La Roumaine Simona Halep a été suspendue quatre ans pour deux infractions aux règles antidopage.

La joueuse de tennis roumaine Simona Halep, double lauréate en Grand Chelem et ancienne N.1 mondiale, a été suspendue pour quatre ans par l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) à la suite de deux infractions au Programme antidopage du tennis (TADP). L’ITIA l’a annoncé mardi.

La première infraction concerne un « résultat d’analyse anormal » pour le roxadustat, une substance interdite, lors d’un contrôle antidopage effectué lors de l’US Open 2022.

La seconde concerne des irrégularités dans le passeport biologique de la joueuse, a expliqué l’ITIA.

Halep, 31 ans, était suspendue provisoirement depuis octobre 2022, une période que le tribunal déduit de sa suspension. La Roumaine, victorieuse à Roland-Garros en 2018 et à Wimbledon en 2019, sera donc suspendue jusqu’au 6 octobre 2026. Elle peut faire appel de la décision.

Halep va faire appel

Mardi, sur les réseaux sociaux, Simona Halep a annoncé son intention de faire appel de sa suspension de quatre ans pour dopage devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

« J’ai l’intention de faire appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport », écrit-elle. « Je continue à m’entraîner et à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour laver mon nom de ces fausses accusations et revenir sur le court », affirme la Roumaine de 31 ans, déjà suspendue provisoirement depuis près d’un an.