La Polonaise Iga Swiatek remporte son troisième Roland-Garros

La N.1 mondiale Iga Swiatek a remporté Roland-Garros pour la troisième fois, en battant en finale la Tchèque Karolina Muchova (43e) 6-2, 5-7, 6-4.

La Polonaise de 22 ans, déjà lauréate à Paris en 2020 et 2022, décroche ainsi son quatrième titre du Grand Chelem avec également l’US Open 2022. La Polonaise a remporté son 14e titre WTA en carrière au terme de sa 18e finale et le 3e de la saison après Doha et Stuttgart. Elle a aussi perdu les finales à Dubaï et Madrid en 2023.

Swiatek est la première tenante du titre à conserver son bien chez les dames depuis 2007 et Justine Henin. Elle est la 14e joueuse de l’histoire à remporter trois titres à la Porte d’Auteuil, la première depuis Serena Williams en 2015.

Muchova disputait sa première finale en Grand Chelem à 26 ans. Son meilleur résultat à Roland-Garros était jusque-là deux seizièmes de finale en 2021 et 2022. Sa demi-finale à l’Open d’Australie en 2021 était son meilleur résultat jusqu’ici dans un tournoi majeur.

Elle avait quitté Roland-Garros l’an dernier au 3e tour sur une chaise roulante blessée et contrainte à l’abandon. Celle qui fut 19e mondiale en mai 2021 n’était que 151e à la WTA le 1er janvier à la suite de nombreuses blessures. Lundi, dans le nouveau classement, elle occupera le meilleur classement de sa carrière (16e).