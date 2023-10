Le Belge Thierry Neuville remporte le rallye d’Europe centrale

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai) ont remporté le rallye d’Europe centrale, la 12e manche du championnat du monde de rallye (WRC), dimanche en Allemagne. Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) a quant à lui été couronné de son deuxième titre de champion du monde consécutif alors qu’il reste une manche à disputer, au Japon à la mi-novembre.

Neuville a creusé son avance en tête du classement pendant les trois spéciales matinales, portant l’écart de 26.2 secondes à 43.9 secondes en finissant 3e, 6e et 3e avant la power stage. En signant le meilleur temps sur les SS15 et 17, le Français Sébastien Ogier (Toyota), 4e, a repris du temps sur Rovanperä, 2e, et sur l’Estonien Ott Tänak (Ford), 3e. Les positions n’ont cependant pas changé, et le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota) est également resté 5e de même que Grégoire Munster et son copilote Louis Louka (Ford), 7e derrière le Finlandais Teemu Suninen (Hyundai).

Devant Ogier, Katsuta et Tänak, Thierry Neuville a fini 2e de la power stage, qui est revenue au Britannique Elfyn Evans (Toyota) et n’a pas plus bouleversé le classement du rallye. Munster a fini 7e de cette dernière spéciale, respectant la hiérarchie du classement général derrière Suninen.

Avec sa 2e place au classement, Kalle Rovanperä a assuré son deuxième titre de champion de monde consécutif, à l’âge de 23 ans. Le Finlandais a remporté trois rallyes cette saison, au Portugal, en Estonie et en Grèce. Il a bénéficié de la sortie de route de son coéquipier Elfyn Evans et dernier concurrent au championnat du monde, samedi, pour être virtuellement assuré du sacre mondial.

La deuxième victoire de la saison de Neuville, après la Sardaigne en juin, lui permet de mettre la pression sur Evans. Avec 184 points, le Saint-Vithois est 3e à 7 unités du Britannique, et devance toujours Ott Tänak (162 points). La 13e et dernière manche de la saison aura lieu du 16 au 19 novembre au Japon.