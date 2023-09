Vidéos porno: les points sur les X

Si les dictionnaires incluent chaque année de nouveaux mots, c’est du côté des vidéos porno que la création lexicale est à son paroxysme. Pas un site sans sa liste de termes ou d’acronymes qui demandent de se pencher (plus bas) sur une définition admise par ses adeptes. Mais quid du lambda qui ne se met pas régulièrement à jour? Mettons les points sur les X.

Blowjob, de «to blow», en français «souffler». Sauf qu’il n’est pas question ici de siffler des airs cocasses dans un flûtiau, mais bien de l’avaler tout entier. La fellation, dans cette catégorie, est une prouesse qui mêle gargarismes et variations de rythme, reprise de respiration et, dans tous les cas, vénération de l’objet phallique.

Verified amateurs. C’est vous, c’est nous, c’est eux. Des gens moins esthétiquement formatés que dans les productions pro. Avec des poils à gauche à droite, des lunettes de soleil low cost et des moustaches qui font ressembler tout le monde à tonton André dans les années 1970. Un arrière plan de camionnette de déménagement? Un portail de parking? Un canapé en skaï? Voilà. C’est ça.

Cumshot. Gros plan sur la texture et la couleur d’une sécrétion sexuelle humaine. Translucide. Toute autre teinte n’étant pas signe de bonne santé.

POV (Point of View). Vous avez grimpé le mont Ventoux une caméra vissée sur votre casque de vélo pour faire vivre à votre audience (qui s’en fout, notez au passage) la sensation de fournir un effort avec vous? Remplacez l’objet de votre ascension par un corps et vivez l’immersion à travers d’autres yeux. Jadis, naguère, on disait «vivre des sensations par procuration».

BBW (Big Beautiful Woman). Ça y est! Le body positive trouve écho dans les fantasmes les plus chauds. Sauf qu’il s’agit moins de célébrer l’opulence que de la maltraiter.

BTS (Behind the scene). Les coulisses, en somme. Avec une dérive identifiée: celle du revenge porn, soit la diffusion de vidéos intimes à l’insu du partenaire dans le but de lui nuire.

Cuckold, ou la générosité à son paroxysme puisqu’il s’agit, en toute amitié, de regarder son partenaire copuler dans un feu d’artifice d’exclamations. Oh, la belle rouge!

CEI (Cum Eating Instruction). Vous vous rappelez de la pub pour un gâteau crémeux et glacé dont il ne restait qu’une part que les invités n’osaient pas se partager? Le CEI, c’est un peu comme si les convives se jetaient toute bouche ouverte sur ladite crème fondante sans se soucier des bonnes manières.

Ballbusting. En colère, surmené? Si les relaxants musculaires et les balles antistress ne font plus effet, il est peut-être temps de vous adonner à plus costaud: la maltraitance infligée à vos testicules ou à celles d’une personne consentante. L’occasion de ressentir les réels effets de se les faire briser menu.

MILF (Mother I’d Like to Fuck). Supposément la catégorie la plus connue et la plus populaire. Vous avez plus de 40 ans, la fermeté de votre poitrine est relative depuis que la gravité ou des enfants affamés ont contribué à la flinguer? Vous comptez vos mentons comme d’autres les moutons? Bienvenue dans le gang de celles qui excitent les jeunes hommes et en subissent les outrages. Allez-y, faites jaillir le feu de votre ancien volcan qu’on croyait trop vieux!

Une liste non exhaustive qui, convenons-en, a l’avantage de nous faire bosser notre anglais. Mise en garde tout de même à l’attention des polyglottes: «creampie» n’est plus une tarte à la crème…