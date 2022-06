Tour de France : le bonheur de rentrer dans le peloton…

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Le Tour de France revient du 1er au 24 juillet pour une 109e édition. Et «l’affaire» des injections administrées à la star du tennis Rafael Nadal pour lui permettre de gagner le tournoi de Roland-Garros a rappelé à ceux qui en étaient restés au déclassement, à une certaine époque, des dix derniers vainqueurs de la Grande Boucle pour cause de dopage que le cyclisme s’était, lui, assaini. On peut donc, a priori, à nouveau se passionner pour la petite reine et ceux qui nourriraient encore quelques réticences pourraient finir d’être convaincus par le livre de l’écrivain Paul Fournel, Peloton maison (1).

Par une série de petits récits savoureux concernant tantôt des hommes, tantôt des femmes, ce grand connaisseur du cyclisme décrit les sentiments des compétiteurs: du sprinter dépendant du collectif au grimpeur condamné à la solitude, du «porteur d’eau» qui redoute de devoir aller au charbon quand son leader portera le maillot jaune à l’équipier modèle engagé au seul titre que, sa physionomie correspondant à celle de la star de la formation, il pourra lui refiler son vélo en cas de chute, en passant par le vainqueur d’étape qui n’a aucun état d’âme à quitter hâtivement le Tour une fois sa mission accomplie.

La dureté du quotidien des cyclistes qui ne recourent pas à des adjuvants illégaux est bien soulignée par l’importance du peloton-refuge. «Il y a un endroit dans le peloton, dans son ventre, vers le milieu, où pédaler est moins difficile. Bien abrité, niché, vous avancez selon le moindre effort. Parfois même vous parvenez à vous donner des temps de roue libre. […] Cet endroit, qu’en moi-même je nomme « le fauteuil », est, cela va sans dire, très convoité», rapporte Paul Fournel, pour lequel le peloton est aussi le lieu des solidarités au-delà des rivalités.