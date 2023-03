Sondage sexualité: les Belges plutôt épanouis au lit, et vous, où vous situez-vous?

Le Vif a réalisé un sondage sur la sexualité des Belges. Six sur dix s’affirment satisfaits. Et vous?

Six Belges sur dix s’affirment satisfaits de leur vie sexuelle. Y compris chez les femmes. C’est ce que révèle notre sondage réalisé auprès de 1 046 Belges, âgés de 16 à 75 ans (*). Sinon, ça va, vous, les parties de jambes en l’air ? En fait : oui. (Fort) bien. En tout cas pour 61,1 % des répondants ayant eu au moins un rapport sexuel au cours des six derniers mois (20,2 % se déclarant très satisfaits et 40,9 % plutôt satisfaits). Finalement, à peine 3,5 % ne se sentent pas du tout épanouis et 12,2 % le sont « plutôt pas ».

Découvrez où vous vous situez par rapport aux Belges via le questionnaire suivant.



*Enquête réalisée par l’institut Kantar entre le 31 janvier et le 9 février 2023. L’intervalle de confiance est de 3,1 %.