Avez-vous une ouïe aussi fine que celle d’un chien ou d’une chauve-souris (rassurez-vous, c’est très rare) ou devriez-vous plutôt prendre RDV pour un test auditif chez un ORL ? Faites-le test avec cette petite vidéo.

Le principe est simple : un casque audio vissé sur les oreilles pour vous couper des bruits ambiants, vous devez stopper la vidéo dès que vous entendez le son strident émis. Si vous l’entendez très rapidement, vos oreilles sont excellentes (voire surhumaines). De manière générale, si vous, ou vos proches, vous plaignez d’une perte d’audition (parce que vous mettez par exemple le son de la télévision plus fort ou faites répéter), mieux vaut consulter d’abord votre médecin généraliste.



Celui-ci pourra vérifier la raison de votre perte auditive (s’il s’agit, par exemple, d’un bouchon de cérumen, d’une otite ou d’un petit accident vasculaire dans votre oreille). Si le problème n’est pas résolu, il vous invitera probablement à consulter un ORL.

Il vaut mieux ne pas traîner lorsqu’une gêne se fait sentir : la raison de la perte d’audition ne peut se savoir à l’avance, une aggravation n’est pas à exclure.

Les tests d’audition

« Pour tester l’audition, il existe deux types de tests: l’audiométrie tonale et l’audiométrie vocale », explique Françoise Genard, oto-rhino-laryngologiste. L’audiométrie tonale est le test classique réalisé dans une cabine insonorisée, chez l’ORL : un son à fréquences variables est émis et vous appuyez sur un bouton une fois que vous l’entendez. A travers ce test, il est possible de savoir quel est le plus petit son que l’on détecte. L’audiométrie vocale, elle, se base sur une liste de mots prononcés de plus en plus fort. « Ces différents tests permettent de savoir à quel point une personne ne capte plus certaines fréquences », ajoute la médecin ORL. Un test auditif dure entre cinq et dix minutes.

Si votre test ne soulève pas de problème particulier, tant mieux, vous ne devrez pas revenir de sitôt chez votre médecin ORL. En cas de problème plus ou moins important, celui-ci vous suggérera de revenir d’ici quelques mois. S’il persiste, il sera probablement question de poser un appareil auditif. Dans de cas, votre ORL vous rédigera une prescription pour vous rendre chez un audioprothésiste.

Bon à savoir. Un test auditif peut être réalisé chez un ORL mais également chez des audioprothésistes.

Quel bilan auditif pour les enfants ?

Un test auditif « classique » peut être réalisé auprès d’enfants à partir de trois ans environ. « Cependant, quand ils sont jeunes, les enfants ne se rendent pas forcément compte qu’ils entendent moins bien et ne sont donc pas en mesure de l’exprimer. Mais cela peut se manifester sous forme de troubles de l’apprentissage ou de retard de langage », expose Françoise Genard. La visite chez le pédiatre ou la visite médicale permettent de faire le bilan puisque l’audition de l’enfant y est systématiquement évaluée. Si anomalie il y a, il faudra alors consulter un ORL.

Préserver son audition

« Il y a trois facteurs qui conditionnent l’audition, avance le docteur Genard. L’âge, le bagage génétique et l’exposition au bruit. » L’âge est la cause la plus fréquente d’une perte auditive. Selon Françoise Genard, cette diminution devient vraiment gênante autour des 70 ans (bien que cela peut être un peu avant ou un peu après). « Pour l’âge et la génétique, il n’y a pas grand chose à faire. En revanche, pour préserver son audition, il vaut mieux éviter de s’exposer à des bruits trop intense, du moins trop souvent », poursuit-elle. Un bruit est toxique à partir de 90 décibels. Cela correspond au son d’une foreuse, par exemple. Si cette pollution sonore dure quelques secondes, c’est sans danger pour autant que cela ne se répète pas trop régulièrement.

A titre d’indication, une conversation normale atteint les 50 décibels. C’est à partir de 70 décibels qu’un son, émis trop longtemps, peut commencer à abîmer vos oreilles. « Il faut également faire attention à l’acoustique : un son très fort dans un casque est plus toxique qu’en extérieur. Dans un grand espace, beaucoup d’ondes se perdent, contrairement à de petits espaces où l’onde sonore est entière », précise l’oto-rhino-laryngologiste.

Elle préconise également de ne pas trop se nettoyer les oreilles qui, ce faisant, peuvent justement créer des bouchons et de maintenir un mode de vie sain pour garder une bonne vascularisation.

Et les acouphènes ?

Françoise Genard définit un acouphène comme un « bruit perçu en l’absence d’un source sonore externe. » C’est signe d’anomalie, il faut donc consulter. Dans ce cas, l’ORL vérifie la tension, les tympans et procède à un test auditif.