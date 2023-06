Voici les protections solaires SPF 50/50+ déconseillées par Testachats

Testachats a analysé 23 protections solaires avec un SPF 50/50+, dont 11 destinées aux enfants, et a découvert que trois d’entre elles ne répondaient pas aux promesses indiquées sur l’emballage, indique l’organisation des consommateurs.

Les protections solaires ont été testées dans un laboratoire certifié selon les normes les plus récentes en vigueur », précise Testachats. L’organisation note que le produit Cien Love the Planet SPF 50 de Lidl ne respecte pas la protection marquée sur l’emballage contre les rayons UVB. Il devrait en réalité indiquer un SPF 30, selon les tests qui ont été menés.

Par ailleurs, le lait solaire Photoderm ultra SPF 50 + de Bioderma et le spray solaire SPF 50 de Biosolis ne répondent pas à la protection promise contre les rayonnements ultraviolets UVA, censée être un tiers de celle indiquée conte les UVB. Testachats note également que le lait solaire kids SPF 50+, dénoncé par l’organisation l’année passée, est toujours sur le marché alors que les tests démontraient qu’il ne respectait pas la protection contre les UVA. L’organisation des consommateurs a prévenu le SPF Économie et le SPF Santé Publique en leur demandant d’intervenir.

Homosalate et octocrylène

Cinq des 23 protections analysées, toutes destinées aux enfants, contiennent en outre de l’homosalate, un filtre chimique reconnu comme perturbateur endocrinien et qui sera interdit dans les crèmes solaires à partir de janvier 2025, ou de l’octocrylène, un autre filtre chimique qui peut former du benzophénone, suspecté d’être un perturbateur endocrinien. Les produits Vichy Capital soleil gel peau mouillée SPF 50+, la Roche Posay Anthelios dermo pediatrics SPF 50+ et Eucerin Sensitive protect kids sunspray SPF 50+ contiennent de l’homosalate. Le Vichy Ideal soleil brume anti-sable SPF 50+ contient les deux substances, précise l’organisation.

Testachats note également que le prix n’est pas synonyme de qualité et que certains produits bons marchés obtiennent de bons résultats.