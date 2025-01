Vieillir heureux: comment une attitude positive peut allonger votre espérance de vie

En 150 ans, l’espérance de vie moyenne de l’être humain a doublé. Mais le processus de vieillissement est si complexe qu’il est peu probable qu’il puisse un jour être réellement combattu.

Près de la moitié des personnes dans le monde ont une attitude négative envers les personnes âgées, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Et bon nombre de ces personnes âgées se rendent elles-mêmes coupables d’âgisme. Cette stigmatisation négative peut même mener à des discriminations et à des violations des droits humains, avertit Amnesty International. L’organisation qui promeut la défense des droits de l’Homme plaide depuis un certain temps pour un traité international sur les droits des personnes âgées. Avec l’idée d’allonger l’espérance de vie.

Le marché du travail regorge d’exemples de traitements défavorables: les personnes âgées seraient, entre autres, trop lentes (et trop coûteuses) pour travailler efficacement et moins ouvertes à la modernisation. Et les tristes conditions de vie dans les maisons de repos pendant la pandémie de Covid, qui ont coûté la vie à de nombreux seniors, ont clairement montré qu’il restait beaucoup à faire pour garantir aux personnes âgées les mêmes droits que les plus jeunes.

Il est étonnant que ce problème attire si peu l’attention, étant donné qu’en principe, chacun finira un jour par appartenir à ce groupe discriminé. Cela n’incite apparemment pas les jeunes générations à travailler pour davantage de droits pour les personnes âgées.

Grands-mères et grands-pères

Un certain nombre de personnes âgées adhèrent facilement à l’idée que le vieillissement signifie principalement une diminution des capacités et une augmentation des maladies. Cela peut avoir un effet amplificateur: celui qui pense avoir plus de chances de tomber malade le deviendra effectivement plus probablement. En moyenne, ce processus commence à l’âge de 75 ans: c’est alors que la plupart des gens commencent à se sentir «vieux».

L’âgisme s’insinue dès l’enfance. Les enfants sont constamment confrontés aux «processus de déclin» des personnes âgées. Les tout-petits remarquent rapidement que leurs grands-mères et grands-pères entendent et voient moins bien, se déplacent moins facilement et travaillent moins que leurs parents. Cela peut également alimenter les préjugés.

Les jeunes qui cultivent l’idée que les personnes âgées ont moins de valeur courent un plus grand risque de devenir eux-mêmes, en vieillissant, en moins bonne santé et plus fragiles. C’est ce qu’a révélé une analyse publiée dans la revue New Scientist. Ainsi, l’âgisme pourrait également avoir pour eux une composante auto-renforçante, les études montrant que les stéréotypes négatifs sur le vieillissement accélèrent ce processus.

Les personnes qui entretiennent de tels préjugés sont plus susceptibles de souffrir plus tard de crises cardiaques ou d’AVC que les autres. Elles ont 50 % de «chances» supplémentaires d’être hospitalisées et un risque bien plus élevé d’obésité. Leur fonction mnésique diminue davantage, tandis que le risque de dépressions et de troubles anxieux augmente.

Les jeunes qui cultivent l’idée que les personnes âgées ont moins de valeur courent un plus grand risque de devenir eux-mêmes, en vieillissant, en moins bonne santé et plus fragiles.

Plus de stress

A l’inverse, il a été établi qu’un jeune ayant une attitude positive envers les personnes âgées vivra en moyenne 7,5 ans de plus que ses pairs «négatifs». C’est un argument très fort pour adopter une attitude plus conciliante envers les personnes âgées et le processus de vieillissement. Et pour booster son espérance de vie.

Trois aspects semblent jouer un rôle dans le lien entre une attitude négative envers le vieillissement et ses propres chances de survie. Le premier est physiologique et concerne une sensibilité accrue aux effets néfastes de l’hormone du stress, le cortisol. Le deuxième est psychologique: on peut internaliser ses préjugés négatifs et en devenir d’autant plus sensible lorsqu’on y est confronté soi-même. Enfin, le troisième a trait au comportement. Les personnes qui, dès leur jeune âge, ont une attitude plus positive envers le vieillissement mènent une vie plus saine, notamment parce qu’elles restent physiquement actives plus longtemps.

Une interaction accrue entre les jeunes et les générations plus âgées est la solution la plus évidente pour briser cette négativité. Pas dans un contexte de charité – des jeunes qui rendent visite à des personnes âgées – mais sous une forme de réciprocité: en tant que jeune, tirer parti des connaissances et de l’expérience des aînés, et inversement, une personne âgée peut plus facilement s’adapter à un monde en mutation si un jeune l’y guide.

Se baigner dans le sang de vierges

En tant que jeune, il ne faut pas commettre une autre erreur et penser que la science ralentira le processus de vieillissement. La probabilité de vivre dignement au-delà de cent ans reste infime, même pour une personne jeune actuellement.

La revue Nature a publié une critique éclairante d’un livre sur le vieillissement: Why We Die, de Venki Ramakrishnan, prix Nobel britannique. Ce livre tente de replacer dans leur contexte les récentes tendances autour de la lutte contre le vieillissement, parfois décrites comme une variante moderne d’idées fixes millénaires, comme celle de se baigner dans le sang de vierges.

Grâce au développement de techniques salvatrices comme la purification de l’eau, les antibiotiques et les vaccins, la science a eu un effet considérable sur la durée de vie au cours des derniers siècles. En 150 ans, l’espérance de vie moyenne de l’humanité a doublé. Mais il semble qu’une limite d’environ 120 ans soit désormais atteinte, dont les trois dernières décennies seront marquées par une réduction croissante des capacités physiques et mentales.

Le vieillissement affecte pratiquement tous les processus du corps. L’ADN accumule des erreurs. Les chromosomes raccourcissent. Les protéines forment des amas. Les organes souffrent d’infections chroniques. Le nombre de cellules souches capables de régénérer diminue. Ainsi, le corps entre dans un état permanent de vieillissement, où les vieilles cellules ne meurent plus et ne sont plus remplacées, mais restent en place, devenant une source de problèmes, notamment parce qu’elles produisent systématiquement des substances inflammatoires. Ces cellules dites «zombies» – elles ne vivent plus vraiment, mais refusent aussi de mourir – accélèrent à leur tour le processus de vieillissement.

Une interaction accrue entre les jeunes et les générations plus âgées est la solution la plus évidente pour briser cette négativité.

Le rajeunissement génétique pour une espérance de vie prolongée

La science travaille intensément sur des mécanismes pour contrer les processus de vieillissement, par exemple en rajeunissant les cellules sur le plan génétique, en allongeant les chromosomes et en éliminant les cellules anciennes devenues contre-productives. Mais les progrès sont extrêmement lents, car en raison de leur complexité, les interventions à un niveau risquent d’avoir des effets indésirables à un autre.

La conclusion principale de l’auteur de Why We Die est qu’il faut accepter sa mortalité comme le point final inévitable de l’existence. Et Nature en a conclu que les entreprises anti-vieillissement et les milliardaires feraient mieux d’investir davantage dans des recherches rigoureuses ayant un impact concret sur le processus de vieillissement, plutôt que de gaspiller leur capital à «la poursuite d’élixirs inexistants pour une vie éternelle». Tout comme les pharaons mégalomanes de l’Égypte ancienne, les magnats mégalomanes d’aujourd’hui ne devraient pas espérer de miracles. Ils n’existent pas.

La lutte de la science contre le vieillissement se manifeste à différents niveaux. Ainsi, il existe même un débat sur une question apparemment simple: les siestes fréquentes à un âge avancé sont-elles bénéfiques ou non? Les publications dans des revues spécialisées comme Alzheimer’s & Dementia se contredisent. Certaines études affirment que les siestes sont utiles pour contrer les processus de dégradation mentale pouvant conduire à la démence, tandis que d’autres concluent au contraire qu’elles favorisent ces processus de déclin, surtout lorsqu’elles deviennent «une habitude».

En 150 ans, nous avons doublé l’espérance de vie moyenne de l’humanité. © Getty Images

Des organes qui se parlent

De son côté, un article de synthèse publié dans Science suggère qu’une composante importante des processus de vieillissement est la communication défaillante entre les organes du corps. Ceux-ci semblent constamment «se parler». Le cerveau, la graisse, le foie et même des tissus considérés comme «moins loquaces», comme les muscles et les os, échangent en permanence des messages pour coordonner leurs activités. La graisse pourrait envoyer au moins 100 types différents de molécules messagères, tandis que le tissu musculaire en produirait au moins 600.

Avec l’âge, cette communication commencerait à se désorganiser. Par exemple, le cœur perdrait des connexions essentielles avec le cerveau. Cela serait dû à l’accumulation de cellules nerveuses devenues trop vieilles, qui ne sont plus remplacées, ce qui met sous pression le fonctionnement global du système. En raison de cette complexité, il semble presque impossible d’intervenir dans ce que certains scientifiques appellent «la cacophonie dans notre corps». Il serait peut-être possible d’apporter des ajustements ici et là, mais l’idée qu’un effet de rajeunissement à l’échelle du corps soit réalisable relève actuellement surtout du vœu pieux.

Le système immunitaire devient de moins en moins efficace avec l’âge. Cela a, entre autres, pour conséquence que les vaccins, qui sont censés renforcer le système immunitaire, fonctionnent moins bien chez les personnes âgées. Le système immunitaire est également extrêmement complexe, ce qui rend toute intervention risquée, car elle pourrait aggraver les dysfonctionnements au lieu de les résoudre.

Les cellules immunitaires elles-mêmes sont vulnérables aux effets destructeurs du vieillissement, ce qui les conduit à produire des substances pro-inflammatoires. Ainsi, elles peuvent aggraver les problèmes au lieu de les atténuer. Nous avons prolongé la durée de vie des corps au-delà de leur date de péremption biologique, ce qui semble avoir atteint un plafond en ce qui concerne l’espérance de vie maximale.

Des vaccins contre la démence

La science ne reste évidemment pas inactive. Même des améliorations modestes, qui ne prolongent pas forcément la durée de vie mais retardent les risques pour la santé, peuvent être précieuses. Une vingtaine d’essais cliniques sont actuellement en cours à travers le monde pour tester des traitements visant à rajeunir ou éliminer les cellules vieillissantes, ce qui pourrait avoir un effet sur plus de quarante maladies. Par ailleurs, six essais portent sur une forme de vaccination contre la maladie d’Alzheimer. Toutefois, aucun d’entre eux n’a encore atteint une phase où l’on peut espérer des résultats concrets.

Ce qui peut déjà faire une différence, ce sont les actions à prendre pour soi-même. La revue médicale The Lancet a conclu que si, dès l’âge de 20 ans, un régime «optimal» (peu de viande et de sodas sucrés, beaucoup de fruits, légumes et poissons) est suivi de manière constante, cela rajoutera en moyenne dix ans de plus pour une femme, et treize ans pour un homme. Un effet est même possible pour ceux qui adoptent une alimentation plus saine à un âge plus avancé.

Dans Science, un plaidoyer en faveur d’un plus grand respect pour les animaux plus âgés dans leur communauté a également été publié. Ces derniers sont souvent ciblés par les chasseurs et les pêcheurs, ce qui élimine systématiquement leur savoir et leurs potentialités biologiques. Cela peut avoir des conséquences désastreuses sur leur environnement.

L’article cite même une étude portant sur des communautés humaines simples vivant selon des principes traditionnels. Dans les tribus où les personnes âgées sont respectées pour leurs connaissances et leur expérience, la vie est généralement plus agréable et moins agressive que dans celles où la violence des jeunes n’est pas équilibrée par la sagesse. Comme souvent, il s’agit d’une question d’équilibre.