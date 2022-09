Vu le taux de sucre contenu dans un jus d’orange pressé, il y a de quoi se questionner : un jus d’orange frais est-il aussi mauvais qu’un Coca ?

Difficile d’imaginer qu’un jus d’orange pressé soit aussi mauvais qu’un Coca… et pourtant. L’un et l’autre contiennent autant de sucre : 10 mg pour 100 mL. Oui mais, et les vitamines dans tout ça ?

Les vitamines dans le jus

Les oranges contiennent principalement de la vitamine C. « Si on presse son jus soi-même, il faut le boire directement. Autrement, la vitamine s’oxyde à l’air et disparaît », explique Manon Desmet, diététicienne-nutritionniste. Un jus d’orange industriel, puisqu’il n’a pas été réalisé minute, peut en contenir encore moins. « Ceci étant dit, les vitamines contenues dans les jus ne sont pas considérées comme des sources de vitamines. Il vaut mieux manger le fruit directement pour bénéficier des fibres et des vitamines », complète-t-elle.

Le sucre dans un jus d’orange pressé maison: 10 mg pour 100 mL © Getty

Pourquoi vaut-il mieux manger un fruit plutôt que le boire ?

Parce que dès qu’un fruit est transformé (cuit, mixé, pressé), les fibres présentent ne permettent plus une absorption efficace du sucre. L’indice glycémique augmente alors. C’est pour cette raison que le taux sucre dans un jus d’orange pressé (maison ou non) est plus élevé que celui présent dans une orange.

Le sucre des fruits

Certes, un jus d’orange pressée maison ne contient pas de colorant ni d’additif mais il n’empêche : les effets restent les mêmes. Au niveau des calories, un verre de 250 mL peut en contenir jusqu’à 100, « ce qui est beaucoup pour une boisson », affirme Manon Desmet. Donc si on fait le calcul, en boire beaucoup, souvent, ça peut vite faire trop de calories. Avec comme résultat, des effets négatifs du sucre du jus d’orange pressé (ou non) plus importants que le peu de vitamines qui y restent (il y a environ 50 mg de vitamine C dans 100 mL, 35 mg si le jus est industriel) .

En effet, les fruits contiennent du sucre et trop de sucre peut engendrer un taux de glycémie élevé (et à long terme, un potentiel diabète). « Ils contiennent également du fructose qui, lorsqu’il est trop consommé, se transforme en triglycérides qui sont des mauvaises graisses« , complète la diététicienne. Raison pour laquelle il est recommandé de ne dépasser la dose de deux fruits par jour.

Calories dans le jus d’orange maison : 100 kcal dans 250 ml © GETTY

Bon à savoir. Si vous souhaitez une boisson avec du goût, Manon Desmet recommande de laisser infuser des rondelles d’orange dans de l’eau. Si vous souhaitez un jus, privilégiez le jus de légumes qui ne contient pas autant de sucre.

Est-il bon de boire du jus d’orange tous les jours ?

« Un petit verre le dimanche pour se faire plaisir, ça va. Mais pas tous les jours« , conclut Manon Desmet. Ainsi, de la même façon que l’on préconise de limiter le Coca, il vaut mieux éviter de consommer trop de jus d’orange, qu’il soit fait maison ou non.

Si vous consommez un jus (d’orange ou non), évitez de le prendre tout seul : le taux de sucre absorbé dans le corps sera plus élevé. Un yaourt peut, par exemple, faire barrière à tout ce sucre.