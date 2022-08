Première européenne à Anvers: un transfert médical effectué par drone

Deux hôpitaux anversois ont réalisé, mardi, une première européenne: des tissus humains ont été transportés par drône entre les deux sites, plutôt qu’en camionnette. Une méthode appelée à se développer, censée être plus rapide, économique et écologique.

A Anvers, un drone a été déployé pour la toute première fois en Europe mardi pour transporter des tissus humains au-dessus des zones urbaines entre différents campus hospitaliers. Il s’agit d’un vol d’essai entre le ZNA Middelheim et l’hôpital GZA, qui souhaitent fusionner à l’avenir. Les hôpitaux se préparent à la nouvelle législation aéronautique qui entrera en vigueur en 2023 et qui encadrera mieux l’utilisation des drones.

Le tissu a été transporté mardi du ZNA Middelheim au campus GZA Hospitals Augustinus. Le transport par drone est plus rapide, plus fiable, plus écologique et moins cher que le transport par route. Le vol est une première européenne car pour la première fois il y avait l’autorisation de voler au-dessus de la ville et hors du champ de vision du pilote. La compagnie aérienne de drones Helicus a assuré le vol. Des vols d’essai comme celui-ci sont destinés à développer davantage le côté procédural et à partager les expériences avec les instances européennes qui préparent actuellement une nouvelle législation, qui devrait entrer en vigueur en 2023.

« L’intention du GZA et du ZNA de fusionner d’ici 2024 regroupe deux hôpitaux avec treize sites. Aujourd’hui, nous testons le transport de tissus, mais avec d’autres échantillons, du sang et des médicaments, il y a beaucoup plus de possibilités« , a déclaré Willeke Dijkhoffz, directeur des hôpitaux GZA. « Parce que nous voulons être prêts lorsque la nouvelle législation sur l’aviation entrera en vigueur en 2023, nous testons déjà cette technologie prometteuse. Les drones suppriment également une partie du trafic routier, contribuant ainsi à la qualité de vie dans la ville. »

« Plus que dans d’autres secteurs, les livraisons dans les délais sont vitales pour un hôpital« , ajoute Els van Doesberg, président du ZNA. « L’absence d’embouteillages dans les airs garantit un temps de vol fiable. Dans un trafic fluide, le transport d’un échantillon entre nos deux sites prend 21 minutes en voiture pour 13 kilomètres. Mais le trafic du ring d’Anvers peut augmenter considérablement la durée du transport. Alors qu’un drone prend toujours 10 minutes. »

Le transport urgent de tissus humains fait partie des besoins médicaux que les drones pourraient combler. Le laboratoire d’anatomie pathologique des hôpitaux ZNA et GZA analyse près de 70 000 échantillons chaque année. Il contient également 1 200 coupes congelées d’échantillons de tissus qui ont été prélevés lors d’une opération et qui doivent être analysés rapidement.

Le vol d’essai de mardi s’inscrit dans le cadre de l’agrandissement d’un laboratoire central d’anatomopathologie à ZNA Middelheim. Cela permet d’examiner les échantillons de tissus avec plus d’expertise et de remplacer à terme 900 trajets en navette par an entre les sites hospitaliers des hôpitaux ZNA et GZA par des vols de drones.

Seuls de fortes rafales de vent et le temps glacial peuvent empêcher un drone de circuler. Sinon, il peut être utilisé 95% du temps.