Un plan d’action wallon pour aider les personnes autistes

Un plan d’action est en place pour aider les 25.000 à 35.000 personnes concernées par des troubles autistiques en Wallonie, décrit la ministre wallonne de la santé Christie Morreale dans les colonnes de Sudinfo.

On estime qu’une personne sur 150 est touchée par l’autisme. Certaines études parlent même de 1 sur 100. De 25.000 à 35.000 personnes et leurs familles sont concernées en Wallonie par des troubles autistiques », avance la ministre.

Un nouveau centre de référence va être créé à Namur, en plus de ceux à Liège et Mons. Deux nouveaux centres pédopsychiatriques vont aussi voir le jour à Charleroi et à Libramont.

Une ligne d’écoute spécifique sera lancée fin octobre. « Il s’agira donc d’une porte d’entrée unique pour les familles », annonce Mme Morreale.

Des job coaches aideront à la fois des personnes autistes à bénéficier d’un emploi et les entreprises à aménager leurs conditions de travail. Par exemple, en bénéficiant d’un bureau seul plutôt qu’au milieu d’un open space bruyant.

Il est aussi question de créer 100 nouvelles places pérennes, pour des résidents en institution. Un budget de 4 millions d’euros va être consacré à la rénovation ou à des constructions dans 31 établissements. Et trois millions sur trois ans vont être consacrés à renforcer les services de « répit » pour les familles.

Enfin, « trois fois plus d’argent sera attribué à des services partiellement subventionnés », comme des petites structures s’occupant de personnes handicapées et leur permettant de vivre de façon autonome, ajoute encore la ministre.