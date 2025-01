Plus de 3 % des décès liés à l’alcool en Belgique: «Il n’y a pas de niveau de consommation sans danger pour la santé»

D’après une étude de l’institut belge de santé Sciensano, la consommation d’alcool, même à faibles niveaux, est directement associée à une mortalité augmentée. Plus de dix décès par jour sont liés à l’alcool en Belgique.

Trois pourcent des dècès sont liés à l’alcool en Belgique, ce qui représente plus de 10 décès par jour. C’est ce qu’il ressort de l’étude nationale menée par Sciensano, l’institut belge de santé. Même à faible consommation, l’alcool augmente le risque de décès.

En 2021, plus de 4 000 décès étaient liés à l’alcool, soit environ 3 % de l’ensemble des décès de l’année. Les gros buveurs ne sont pas les seuls à courir un risque, les personnes qui consomment de l’alcool régulièrement ou occasionnellement sont également plus exposées. Selon Sciensano, le nombre de décès liés à l’alcool a augmenté de 14 % de puis 2013, passant de 3 500 à 4 000 par an.

«Il n’y a pas de niveau de consommation d’alcool sans danger pour la santé. En effet, l’alcool est un facteur de risque pour de nombreuses maladies graves, telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies du foie. En Belgique, les trois principales causes de décès chez les consommateurs d’alcool sont la cirrhose du foie, les troubles liés à l’abus d’alcool et le cancer colorectal», explique Sarah Nayani, épidémiologiste chez Sciensano. «Plus de la moitié des décès dus à la cirrhose du foie sont attribuables à la consommation d’alcool».

Des taux de mortalité liés à l’alcool plus élevés en Wallonie et à Bruxelles

Sciensano a également constaté des différences régionales. En Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, les taux de mortalité liés à l’alcool sont plus élevés qu’en Région flamande. En 2021, la Région de Bruxelles-Capitale présentait en effet le taux de mortalité lié à l’alcool le plus élevé, soit 45,6 pour 100.000 décès (contre 42,98 en Wallonie et 29,28 en Flandre).

En 2021, environ 70 % des personnes décédées à la suite de la consommation d’alcool étaient des hommes, principalement des suites d’une cirrhose du foie, de troubles liés à la consommation d’alcool et d’un cancer du côlon et du rectum. Chez les femmes, le cancer du sein est la principale cause de décès liée à la consommation d’alcool, tandis que le cancer du côlon et du rectum est également fréquent, mais en nombre moins élevé.

À la veille de la Tournée Minérale, Sciensano demande donc des mesures nationales. Par exemple, la disponibilité, la publicité et l’âge minimum pour acheter de l’alcool devraient être réglementés. Selon Sciensano, l’industrie de l’alcool empêche de telles initiatives.