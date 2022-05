Littéralement se tuer au travail, c’est possible

Chaque année, 750 000 personnes dans le monde se tuent littéralement au travail. C’est deux fois plus que le nombre de personnes tuées dans des accidents de travail.

Faire carrière, travailler jusqu’à l’épuisement, c’est toujours bien vu. « En éliminant les trajets domicile-travail lors du télétravail, nous travaillons en moyenne une heure de plus par jour et nous avons plus de mal à nous déconnecter », explique Lode Godderis, professeur de médecine du travail à la KU Leuven et directeur général du prestataire de services de prévention IDEWE. Godderis met en garde contre de nouvelles tendances qui augmentent le risque d’heures supplémentaires structurelles. « Si le télétravail devient permanent, le risque d’heures supplémentaires augmentera encore plus », dit-il. Il frémit également à la proposition de travailler neuf à dix heures par jour pendant quatre jours au lieu d’une semaine de cinq jours. « Il y a un risque que certaines personnes travaillent le cinquième jour ».

Accident cérébral vasculaire

Dans un récent rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation internationale du travail (OIT), auquel Godderis a contribué, les chercheurs arrivent à des conclusions surprenantes. Les principaux facteurs de mortalité au travail ne sont ni l’exposition à des substances dangereuses, ni les conditions de travail difficiles. La mort réside dans les heures supplémentaires structurelles. Le rapport est une méta-analyse de toutes les études sur l’impact des longues heures de travail sur la santé publiées jusqu’en 2016, avec des chiffres provenant de pas moins de 194 pays. « Nous avons examiné l’impact des longues heures de travail sur la dépression, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques ischémiques (infarctus du myocarde et maladies des artères coronaires) et les troubles liés à l’alcool », explique Godderis. Nous avons défini les heures supplémentaires comme « plus de 40 heures de travail par semaine ».

A partir d’un certain âge, les personnes qui travaillent structurellement au moins 55 heures par semaine courent un risque accru de 35 % d’avoir une attaque et de 17 % de mourir d’une crise cardiaque. Et pas seulement pendant leur vie active, mais pendant dix ans après leur retraite. « Le surmenage entraîne des problèmes cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux en raison du stress, du manque de sommeil et des habitudes alimentaires et de vie malsaines qu’il implique », explique Godderis. « Le type de travail que fait une personne – travail physique ou travail de bureau – n’importe guère ». En revanche, rien ne prouve que les surmenés souffrent davantage de troubles liés à l’alcool ou de dépression.

Karoshi

Par rapport à l’Asie et à l’Amérique latine, l’Occident s’en sort bien: nous avons beaucoup moins de personnes qui travaillent un nombre excessif d’heures. « Nous le devons à notre législation », déclare Godderis. Il n’existe pas de cadre de ce type au Japon, où les semaines de travail d’au moins 70 heures sont monnaie courante. Dans ce pays, le karoshi, ou « mort subite par surmenage », est une maladie professionnelle reconnue. Chaque année, entre 100 et 300 cas sont reconnus. Les victimes travaillent généralement plus de 80 heures supplémentaires par mois. Et le Japon n’est même pas en tête de liste. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il n’occupe que la sixième place parmi les pays où au moins 10 % de la population travaille 50 heures ou plus par semaine dans un emploi rémunéré. En Turquie, au Mexique, au Costa Rica, en Colombie et en Corée du Sud, le nombre de personnes travaillant 50 heures par semaine est encore plus élevé. La Belgique occupe le 32e rang: 4 % de nos employés travaillent au moins 50 heures.