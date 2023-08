Lancement d’une consultation publique sur les liens entre santé et environnement

Le gouvernement fédéral, les Communautés et les Régions ont annoncé mercredi le lancement d’une consultation publique sur le Plan d’Action national Environnement-Santé 2023-2029 (NEHAP3 ), le troisième du genre.

Ce plan se concentre sur les dimensions sanitaires du changement climatique et des produits chimiques. Tous les citoyens peuvent participer, ont précisé le fédéral et les entités fédérées dans un communiqué conjoint. En Belgique, l’accord de coopération formant la base législative du NEHAP (« National Environment-Health Action Plan ») a été approuvé le 10 décembre 2003.

Cet accord institue le cadre de collaboration entre le gouvernement fédéral, les Communautés et les Régions concernant les domaines politiques de l’environnement et de la santé, rappelle le communiqué. Cette troisième édition du NEHAP qui sera mise en œuvre entre fin 2023 et 2029 se concentre sur deux thèmes prioritaires: la résilience, l’adaptation et la lutte contre le changement climatique d’une part et la réduction des effets nocifs des substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement d’autre part. Il intègre ainsi de nouveaux axes d’intervention qui répondent à des défis sociétaux urgents.

Au total, le NEHAP se concentre sur huit domaines d’action distincts pour lesquels l’interaction réciproque entre la santé et l’environnement est centrale. Il est en effet, tant pour le fédéral que pour les entités fédérées, « essentiel de s’attaquer à l’impact de l’environnement sur la santé, tout comme à l’impact de notre système de santé sur l’environnement ». Selon l’OMS, 24% de la mortalité au niveau mondial est imputable à des facteurs environnementaux sur lesquels il est possible d’agir.

La consultation publique sur le NEHAP3 se déroulera du 16 août au 15 octobre 2023 inclus. Les citoyens peuvent soumettre leurs commentaires via un site web dédié.