GSK étend ses activités dans la lutte contre le cancer

Pour au moins un milliard de dollars, GSK entame des procédures d’achat d’une société américaine active dans la recherche liée aux tumeurs de l’estomac et de l’intestin.

La société pharmaceutique britannique GSK a conclu un accord en vue d’acquérir IDRx, une société biopharmaceutique américaine qui développe des traitements pour un cancer rare. Elle va dépenser un milliard de dollars (soit 980 millions d’euros) dans une première phase, a-t-elle annoncé lundi.

IDRx, basée dans l’État du Massachusetts, au nord-est des États-Unis, développe des traitements de précision pour les tumeurs stromales gastro-intestinales, une forme moins courante de cancer de l’estomac ou de l’intestin qui se forme dans le tissu conjonctif. Chaque année aux États-Unis, 4.000 à 6.000 personnes apprennent qu’elles sont atteintes de ce type de cancer.

D’après GSK, l’acquisition d’IDRx contribuera à combler « une lacune importante dans la norme actuelle de soins » pour le cancer, singulièrement les cancers gastro-intestinaux. En plus du prix d’acquisition, un paiement supplémentaire de 150 millions de dollars (49 millions d’euros) est encore possible si certains objectifs sont atteints. GSK est également présent en Belgique. Le groupe emploie 9.000 personnes sur trois sites de production de vaccins en Wallonie (Wavre, Rixensart et Gembloux), parmi lesquels se trouve le siège international de sa division consacrée aux vaccins.