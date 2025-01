Froid hivernal: attention au risque d’intoxication au CO, alerte l’IRM

Les températures qui baissent, ce sont aussi plus de foyers qui fonctionnent. Mais attention au risque d’intoxication au monoxyde de carbone, met en garde l’IRM.

L’Institut royal météorologique (IRM) a signalé, mercredi, des conditions météorologiques défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eau. Il conseille donc à toute personne disposant de ce type d’appareil dans leur habitation d’être attentive à d’éventuels symptômes, comme des maux de tête ou une envie de vomir, qui pourraient être liés à une intoxication au monoxyde de carbone (CO). En cas de doute, il est conseillé d’appeler immédiatement le 112.

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et insipide qui résulte de la combustion incomplète de combustibles tels que le gaz, le mazout, le charbon ou le bois. En se fixant sur l’hémoglobine, il peut engendrer des asphyxies mortelles. À Bruxelles, plus de 120 cas d’intoxication au CO sont recensées chaque année, indique environnement.brussels.

Quels symptômes?

Les premiers symptômes sont des maux de tête, des nausées et des vertiges. Pour éviter ces intoxications, le service bruxellois recommande de faire régulièrement contrôler ses appareils par un technicien agréé, de faire vérifier et nettoyer sa cheminée et d’assurer un renouvellement de l’air ambiant grâce à une ventilation en continu. Enfin, il est conseillé de placer dans son logement un détecteur de CO.