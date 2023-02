Factcheck: la masturbation, liée à une baisse du risque de cancer de la prostate?

«La masturbation et l’éjaculation régulière protègent les hommes contre le cancer de la prostate», affirmait le mensuel flamand Goed Gevoel en décembre dernier. «En 2016, European Urology a publié une étude à grande échelle, renchérit le professeur d’endocrinologie Guy T’Sjoen (UZ Gent).



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Les chercheurs ont suivi plus de 30 000 Américains pendant une longue période et ont établi une corrélation entre une éjaculation régulière et une diminution du risque de cancer de la prostate. L’ âge joue également un rôle important: l’effet le plus important a été observé chez les hommes qui avaient éjaculé au moins 21 fois par mois entre 20 et 40 ans.»

Cela étant, les scientifiques n’ont pas démontré de relation de causalité. Pour cela, il faudrait mettre en place une étude d’intervention, avec deux grands groupes de sujets contraints d’éjaculer souvent ou, au contraire, rarement, une recherche difficile à réaliser sur le plan éthique et pratique. Une étude de synthèse réalisée en 2021 révèle également que les hommes qui déclarent avoir plus de 21 éjaculations par mois présentent un risque réduit de cancer de la prostate.

Les chercheurs émettent l’hypothèse que certaines substances s’accumulent dans la prostate lorsque l’homme n’éjacule que rarement.