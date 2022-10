« Tout nez qui coule, toux ou fièvre peut être dû au Covid »

L’épidémie de coronavirus regagne du terrain en Belgique, ainsi qu’ailleurs en Europe. « Une hausse de la pression sur les soins de santé est possible mais ce ne sera pas comparable avec ce que nous avons connu lors des premières vagues », affirme l’infectiologue Yves Van Laethem.

La reprise des activités avec la rentrée explique la hausse des infections de Covid qui devrait se poursuivre jusqu’à la période de vacances de fin d’année. « Le virus est toujours dans sa phase épidémique, il ne peut pas être considéré comme endémique. Il faut donc rester prudent« , a rappelé Yves Van Laethem. Cela entraine une augmentation de l’absentéisme de 14% par rapport à la normale (même période en 2019).

Le variant BQ.1

La part du variant B.A.5 est en forte baisse (-89%), contrairement au variant BQ.1.1 qui augmente de 10% et pourrait prendre le dessus dans les semaines à venir. « Il est probable que d’ici quelques semaines, le variant actuel du coronavirus (BA.5) prendra sa retraite et sera remplacé par un ou peut-être même plusieurs nouveaux variants », déclaré le virologue Van Gucht (KuLeuven). « Pendant ce temps, le nouveau variant BQ.1, par exemple, représente déjà 10 % des infections et gagne rapidement du terrain. L’émergence d’une telle nouvelle variante pourrait stimuler une nouvelle hausse des taux de coronavirus ».

Les deux piliers pour se protéger restent les mêmes : la vaccination et le port du masque. Le port du masque est à nouveau recommandé pour les plus de six ans en cas de symptômes (rhume, fièvre..). Yves Van Laethem conseille de porter le masque dans les lieux fréquentés tels que les transports publics ou les salles de spectacles. Les personnes fragiles dénuées de symptômes sont quant à elles invitées à porter un masque FFP2 pour se protéger.

Yves Van Laethem souligne qu’un nez qui coule, une toux, ou de la fièvre peuvent être dus soit au Covid, soit à un autre virus, tel que la grippe. « Encore à l’heure actuelle, le Covid provoque des formes graves », rappelle-t-il lors d’un point presse consacré à la situation épidémiologique. « Si vous avez des symptômes, restez chez vous, faites du télétravail si possible, et portez un masque quand vous quittez la maison », rappelle-t-il.

Changement dans la stratégie de testing

Le porte-parole Covid fait également part d’un changement dans la stratégie de testing : désormais, seules les personnes présentant des symptômes ou qui sont en contact avec des patients immunodéprimés doivent effectuer des autotests. Les tests PCR ne sont recommandés que pour les patients non Covid admis dans des services hospitaliers accueillant des patients vulnérables ou dans le cadre d’une flambée épidémique.

Yves Van Laethem revient également sur l’importance de la vaccination. La vaccination du deuxième booster est conseillée chez les personnes immunodéprimées et chez les personnes de plus de 50 ans, pour obtenir une meilleure protection. Interrogé sur La Première jeudi, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) insistait également sur l’importance de la vaccination pour les plus de 50 ans. « C’est encore nettement insuffisant », assène le ministre. « C’est parce qu’on s’est fait vacciner que la pandémie a pratiquement disparu. Alors il faut se refaire vacciner, car les vaccins, après un certain temps, l’impact diminue ».

La campagne de vaccination pour la saison d’automne bat son plein, avec une quatrième dose qui donne une plus grande protection face au variant Omicron. La Flandre est actuellement en avance dans l’administration du deuxième booster, un écart vaccinal qui s’explique par les mêmes raisons que lors de la première phase de vaccination, nous explique France Dammel, porte-parole du Covid à Bruxelles. Elle évoque notamment la difficulté d’atteindre certains publics.

A ce jour, 2,79 millions de Belges ont reçu une deuxième dose de rappel. En Flandre, 40% des adultes ont reçu leur rappel, contre 19% en Wallonie et à peine 9% à Bruxelles.

(Avec Belga)