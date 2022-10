Covid: le vaccin adapté au variant Omicron disponible dans les centres de vaccination

Un nouveau vaccin adapté au variant Omicron BA4-BA5 sera utilisé pour la dose de rappel, dès ce lundi 10 octobre, dans les 22 centres de vaccination wallons, indique le cabinet de la ministre de la Santé, Christie Morreale, dans un communiqué dimanche.

Si l’arrivée de ce vaccin au spectre plus large est une bonne nouvelle, l’efficacité des autres vaccins n’en demeure pas moins très bonne », souligne le ministère pour qui « c’est le timing qui est fondamental en cette période automnale et avant l’arrivée du prochain pic épidémique qui est imminente. »

Plus de 423.000 personnes ont déjà été vaccinées et plus de 44.000 rendez-vous ont été pris pour les jours à venir dans le cadre de la campagne de (re)vaccination contre le Covid-19 en Wallonie, précise encore le cabinet.

Pour rappel, les 22 centres de vaccination déployés sur le territoire wallon sont accessibles sans rendez-vous à la population. La vaccination est également possible sur rendez-vous auprès des pharmacies participantes et des médecins généralistes qui réalisent cet acte.