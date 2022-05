Covid: l’Agence européenne des médicaments espère des vaccins adaptés dès l’automne

L’Agence européenne des médicaments (EMA) espère que des vaccins contre le coronavirus adaptés seront disponibles à l’automne prochain.

Divers fabricants développent des vaccins qui agissent spécifiquement contre le variant hautement contagieux Omicron. « Notre priorité est de faire approuver les vaccins modifiés d’ici septembre si possible, afin que nous soyons prêts pour de nouvelles campagnes de vaccination dans l’Union européenne à l’automne », a déclaré jeudi le directeur de l’EMA, Marco Cavaleri, lors d’une conférence de presse à Amsterdam.

Si l’approbation intervient juste après l’été, cela permettra aux fabricants de fixer la production pour le prochain cycle, a encore expliqué Marco Cavaleri. Pfizer/BioNTech et Moderna sont les plus avancés avec leurs vaccins adaptés au variant Omicron. Ce variant est rapidement apparu au tournant de l’année nouvelle et s’est imposé depuis des mois. Des essais cliniques sont en cours pour déterminer l’innocuité et l’efficacité des vaccins adaptés. On ne sait pas encore si une ou deux injections seront nécessaires.