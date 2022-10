Covid: « Il n’est absolument pas question d’interdire les visites en maison de repos »

Alors qu’un nouveau pic de contaminations au Covid vient être atteint mais que la prudence reste de mise en raison de l’arrivée de nouveaux variants, « il n’est absolument pas question d’interdire les visites en maison de repos, hors cluster spécifique », a assuré la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, interrogée sur le sujet par plusieurs députés, mardi, en commission du parlement régional.

Une dizaine de maisons de repos wallonnes comptent actuellement un cluster de 10 cas et plus de Covid. Et au 12 octobre, 87 institutions toutes catégories confondues annonçaient au moins un cas de contamination.

Selon la ministre, « la vaccination en maison de repos est très bien suivie, avec un taux de vaccination de 74% en 4e dose alors que la vaccination est encore en cours, que certains médecins ont encodé leurs vaccinations sous leur numéro INAMI plutôt que celui de la maison de repos et que 45.000 doses permettant de vacciner 90% des résidents ont été distribuées. »