Corée du Nord: 21 nouveaux morts de « fièvre » en pleine épidémie de Covid

Vingt et un décès supplémentaires dus à la « fièvre » sont survenus en Corée du Nord qui a fait état samedi de plus d’un demi-million de malades, deux jours après l’annonce officielle du tout premier cas de Covid-19.

« Le nombre de personnes présentant de la fièvre entre fin avril et le 13 mai est supérieur à 524.440« , selon KCNA, l’agence de presse d’Etat qui a rapporté 27 décès au total.

Ce pays reclus, de 25 millions d’habitants, avait annoncé jeudi ses premiers cas de coronavirus, déclarant passer en régime de « prévention d’urgence maximale des épidémies » – ce qui implique des mesures de confinement -, après que des personnes avaient été testées positives au sous-variant BA.2 d’Omicron. Il avait également annoncé son premier mort.

Pour la seule journée de vendredi, « plus de 174.440 personnes ont présenté la fièvre, au moins 81.430 sont totalement rétablies et 21 sont décédées », a rapporté KCNA. Elle ne précise pas si ces nouveaux cas et ces décès ont tous été testés positifs au Covid-19 mais les experts affirment que le pays n’a pas la capacité de tester massivement sa population.

« Il n’est pas exagéré de considérer que ces cas de fièvre sont tous des cas de coronavirus, étant donné le manque de capacité de dépistage, a estimé Cheong Seong-chang, spécialiste de la Corée du Nord à l’Institut Sejong. « Le nombre réel de cas de Covid pourrait être plus élevé que les chiffres faisant état des personnes fiévreuses en raison de nombreux cas asymptomatiques », selon lui.