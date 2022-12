Covid-19, grippe ou bronchiolite? Un autotest tout-en-un permet désormais de les détecter

Depuis quelques semaines, les virus respiratoires arrivent en force en Belgique. Entre le Covid-19, l’épidémie de grippe et la vague de bronchiolite, il est aussi difficile de passer dans les mailles du filet de ces trois virus que d’en distinguer les symptômes. Mais un autotest antigénique offre dorénavant la possibilité de dépister les trois en même temps.

Les symptômes sont quasiment identiques, mais les virus sont bel et bien différents. Il est difficile de faire la distinction entre le Covid-19, la grippe et la bronchiolite. La différence est d’autant plus compliquée que les trois vagues sont arrivées presque simultanément sur le sol belge.

Mardi dernier, Sciensano a comptabilisé 1.948 personnes porteuses du coronavirus hospitalisées, soit le chiffre le plus élevé depuis le 28 juillet dernier. Du côté de la grippe, le seuil épidémique a été dépassé la semaine dernière, avec trois mois d’avance. Pour la bronchiolite, la Belgique fait face depuis un mois à une épidémie « sans précédent », indique Stéphane Moniotte, chef du département de pédiatrie aux cliniques universitaires Saint-Luc.

Mais depuis le mois de septembre, un nouvel autotest a été mis sur le marché afin de remédier à ce problème. En seulement quinze minutes, ce test rapide antigénique combiné permet de savoir si une personne souffre du Covid-19, de la grippe ou d’un virus respiratoire syncytial (VRS) comme la bronchiolite.

Un outil globalement fiable

Disponible dans certaines pharmacies et boutiques en ligne pour un prix qui varie entre cinq et dix euros, ce test fonctionne de la même manière que les autotests utilisés pour le Covid-19. Un boitier, un flacon contenant une solution et une tige à faire tournoyer dans le nez, il suffit de faire tomber quelques gouttes sur les trois bandelettes. Ainsi, il est désormais possible de différencier simultanément les trois virus.

Importé de Chine, c’est la société International Medical qui se charge de distribuer le kit en Belgique. Le directeur général de la compagnie, Beni De Wever, assure que cet autotest est presque parfaitement fiable. « Le taux de fiabilité de ce test atteint les 95% », a-t-il affirmé à la RTBF.

Ce nouveau dispositif permet avant tout de faire le tri entre les trois maladies. Si les symptômes sont relativement les mêmes, les traitements ne le sont pas forcément, notamment quand on parle d’utilisation ou non d’antibiotiques pour se soigner. Le kit a d’ailleurs été testé dans les services d’urgence de quatre hôpitaux de la Région bruxelloise. Le résultat de l’étude menée indique que l’utilisation de cet autotest peut améliorer « dans une certaine mesure » la prise en charge des patients admis en fournissant un résultat rapide.

Même si la fiabilité est importante, il faut cependant savoir se montrer nuancé sur le résultat. Dans le doute, un test PCR et une période d’isolement restent toutefois conseillés.