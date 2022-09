A 20 ans ou à 60 ans, les besoins énergétiques ne sont pas les mêmes. Mais la chasse aux calories n’est pas toujours la solution.

Le reflet dans le miroir est un combat de tous les jours. Calculer son IMC, compter les calories, faire des régimes hypo ou hypercaloriques deviennent des moyens pour défier le poids sur la balance. Et ce, quelque que soit l’âge. Pourtant, il existe des subtilités à connaître.

Des fluctuations liées à l’âge

Avec l’âge, le corps change. Et le poids d’équilibre aussi (le poids qui se régule par rapport à ses réserves de graisse sans que l’on fasse particulièrement attention). « Il est normal de voir son poids d’équilibre augmenter de quelques kilos avec l’âge. Les femmes par exemple, peuvent le voir augmenter de cinq kilos après une grossesse et la ménopause », explique Olivia Capot, diététicienne-nutritionniste. Cela peut aussi survenir suite à un changement de rythme ou à un dérèglement émotionnel.

Combien de calories par jour selon l’âge ? © Thinkstock

Outre le poids, l’endroit où le corps stocke la graisse varie. Si pour les jeunes femmes, la graisse se loge plutôt dans les cuisses, les hanches et les fesses pour leur permettre de procréer, pour les femmes plus âgées (autour de 60 ans), elle se déplace dans le ventre. « La graisse abdominale quand on vieillit est totalement normale« , précise la diététicienne. Pour la déloger, c’est assez compliqué : nous n’avons pas de contrôle sur l’endroit où se met la graisse. Toutefois, une activité physique (qui fait du bien) permet de maintenir le corps en forme.

Calculer ses calories ne sert à rien, le quotidien change tout le temps Olivia Capot, diététicienne-nutritionniste

Enfin, le métabolisme change. Avec le vieillissement, le renouvellement des cellules est moins rapide. Les dépenses énergétiques diminuent avec l’âge. Donc, progressivement, on aura besoin de moins de calories.

Apport calorique recommandé selon l’âge et le sexe

Dans une étude, le statisticien Nathan Yau a croisé le degré d’activité physique et la sédentarité à l’âge afin de savoir précisément à quel point l’âge a une influence sur le nombre de calories à ingurgiter pour rester en forme. Voici ses conclusions :

Les femmes sédentaires ne devraient pas consommer plus de 1800 calories par jour entre 25 et 30. À partir de 50 ans, l’apport calorique conseillé est de 1600.

Pour les femmes actives, la consommation de calories peut atteindre 2400 par jour, entre 20 et 30 ans avant de tomber à 2000 à l’âge de 60 ans.

Activité Âge Calories Femmes sédentaires 25-30 ans 1 800kcal Femmes sédentaires 50 ans et + 1 600kcal Femmes actives 20-30 ans 2 400kcal Femmes actives 60 ans et + 2 000kcal

Combien de calories par jour pour une femme de 60 ans © (Nathan Yau)

Les hommes sédentaires peuvent ingurgiter plus de calories, soit 2400 calories entre 25 et 30 ans et 2000 à partir de 60 ans.

Les hommes actifs peuvent même se permettre de monter à 3000 calories au quotidien dans leur vingtaine, avant de diminuer leur apport journalier à 2600 à partir de 60 ans.

Activité Âge Calories Hommes sédentaires 25-30 ans 2 400kcal Hommes sédentaires 60 ans et + 2 000kcal Hommes actifs 20-30 ans 3 000kcal Hommes actifs 60 ans et + 2 600kcal

Combien de calories par jour pour un homme © Nathan Yau

Mais tous ces changements ne constituent cependant pas des raisons valables, selon Olivia Capot, pour calculer ses calories. « Ce calcul ne sert à rien parce que le quotidien change tout le temps. Le seul moyen de ne pas se tromper, c’est d’écouter sa faim« , avance-t-elle.

Et l’IMC, dans tout ça ? L’Indice de Masse Corporelle, ou IMC, a été initialement créé pour des études épidémiologiques réalisées par des statisticiens. Il ne prend en compte que le poids et la taille. « Cela a entraîné une corrélation entre le poids et la santé mais le problème, c’est que le poids n’est pas un indicateur de problème(s) de santé. Ce sont les facteurs autour, comme l’hygiène de vie (la qualité du sommeil, le stress, la consommation de tabac…). Des personnes vont alors remettre en question leur corps parce qu’en calculant leur IMC, elles verront qu’elles ne sont pas dans la norme », explique Olivia Capot, diététicienne-nutritionniste. L’IMC change, lui aussi, selon l’âge.

Alimentation intuitive

« Je prône plutôt une écoute de soi et de son corps », poursuit Olivia Capot. C’est ce qu’on appelle l’alimentation intuitive. « Cela consiste, dans un premier temps, à écouter son corps : a-t-on vraiment faim ? Si c’est le cas, à quel point avons-nous faim ? Et enfin, que voulons-nous manger ? », expose-t-elle. L’idée : manger à sa faim, ne plus réfréner des envies et se faire plaisir.

« Si on a envie d’un petit quelque chose de sucré ou gras, qui nous fait plaisir, il faut le prendre. La société nous met dans la tête qu’il ne faut pas manger gras ou sucré, donc on réfrène nos envies et on ne régule pas nos émotions. Alors que c’est normal d’en vouloir ! C’est comme un bébé qui vient chercher du réconfort au sein de sa mère. Il faut le manger, se faire plaisir et ne pas culpabiliser. On ne grossit pas de ça », conclut la diététicienne.