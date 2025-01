Voici comment parvenir à une vie bien rangée en 10 étapes

Faire un peu d’ordre, le maintenir, se débarrasser du superflu… Tout cela apporte une nouvelle clarté. Comment trouver plus de légèreté avec moins d’objets? Voici la réponse dans ce guide pratique.

Quelques mots sur Gunda Borgeest, l’auteure de cette contribution Vivant entre Munich et Berlin, Gunda Borgeest a fondé en 2014 son cabinet de conseil «Schönste Ordnung» (L’ordre le plus beau) et a, selon ses propres dires, aidé depuis plus de 300 personnes à organiser leurs appartements et leur vie. Elle a une formation en médiation et a également travaillé comme bénévole dans un service de soins palliatifs, accompagnant des personnes en fin de vie ainsi que leurs proches.

Qu’ont en commun François d’Assise et Jean le chanceux? Ils se sont libérés des choses matérielles. C’est précisément le but de tout tri, de tout lâcher-prise et de toute réorganisation: atteindre une nouvelle légèreté dans la vie.

De nombreuses personnes, en quête perpétuelle d’un «toujours plus» qui caractérise l’époque actuelle, sentent qu’elles sont dans l’erreur. Elles comprennent que la possession de biens matériels ne rend pas leur vie meilleure, et aspirent, dans un monde devenu chaotique et difficile à cerner, à plus de clarté – du moins dans leur vie personnelle. Des mots comme minimalisme ou downshifting (réduire son temps de travail pour se consacrer davantage à soi-même) sont le reflet de ce désir de simplicité.

La bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas si difficile, en fait. En comprenant les mécanismes des incitations à la consommation, en maîtrisant la psychologie du rangement et en suivant quelques règles simples, il est possible de structurer sa vie, sa maison ou son appartement et d’y instaurer une clarté durable. Un ordre permanent.

Le terme anglais stuffocation décrit parfaitement ce sentiment d’oppression face à l’accumulation excessive. Il combine les mots stuff (affaires, bric-à-brac) et suffocation (étouffement). L’écrivain britannique James Wallman a même utilisé ce mot comme titre pour l’un de ses ouvrages.

Entre bonheur éphémère et source de stress

Bien sûr, les objets matériels peuvent apporter du bonheur, du moins au début. Mais l’euphorie suscitée par l’achat d’un smartphone ou de jolies chaussures disparaît généralement très vite. Au bout de quelques jours ou semaines, ces objets s’intègrent dans le quotidien et ne procurent plus de sentiment de joie. Les psychologues appellent cela l’adaptation hédonique.

Lorsque trop d’objets s’accumulent, les sentiments changent. Une étude menée en 2024 par l’université de Yale a révélé que le désordre ambiant perturbe le flux d’informations dans le cerveau et nuit à la capacité à traiter efficacement ces informations.

Tous les objets accumulés au fil des années n’encombrent pas seulement les couloirs, greniers, débarras et autres garages. Ils bloquent aussi l’esprit et limitent le bien-être. Posséder trop de choses peut provoquer du stress. Chaque objet semble interpeller: «Répare-moi! Lis-moi enfin! Entretiens-moi! Utilise-moi à nouveau!». Beaucoup de possessions inutilisées culpabilisent. Elles deviennent un reproche permanent, un fardeau latent qui prive d’énergie au lieu d’enrichir le quotidien.

Le rangement: une thérapie pour l’âme

Celui qui se lance dans l’aventure de désencombrer sa maison ou son appartement de tout ce superflu fera une expérience étonnante. Créer de l’ordre est un processus qui agit de manière bénéfique sur le psyché. Ranger, c’est libérer son âme! En se séparant du surplus, on crée également des espaces intérieurs, un terrain propice aux nouvelles pensées et idées. Les ordres extérieur et intérieur sont liés.

Autre constat: dès que l’ordre de base est établi, et que vous n’êtes entouré que de choses utiles et agréables, ranger deviendra beaucoup plus facile. Moins les armoires et tiroirs sont encombrés, et plus les objets restants sont soigneusement rangés à leur place, moins il sera difficile de maintenir l’ordre à long terme.

Le désordre qui nous entoure perturbe le flux d’informations dans notre cerveau.

Dix conseils pour plus de clarté et de légèreté

1. Se poser la question: quelle volonté?

Première réflexion essentielle: quel type d’ordre est recherché? Quel but atteindre ou que changer? Un appartement épuré et minimaliste? Simplement dompter un peu son chaos créatif? Mettre en valeur les trésors accumulés? L’ordre est toujours une affaire personnelle! Des schémas rigides n’ont pas leur place ici. L’ordre ne fonctionne que s’il s’adapte à la personne – et non l’inverse.

2. Lancer sa mission de libération

Trier et désencombrer constituent une base solide pour tout nouvel ordre. Il est nécessaire de s’accorder quelques week-ends libres ou quelques jours de congé pour cela. Du temps et du calme permettent d’atteindre un premier succès tangible. Idéalement, ne faites pas ce travail seul. Demandez l’aide d’un ami, d’une amie ou même d’un coach en organisation.

3. Adopter le principe des cinq boîtes

Trier les objets en cinq catégories, représentées par des cartons:

1. Jeter

2. Donner

3. Vendre

4. Réparer ou Nettoyer (pour les objets nécessitant une intervention)

5. Décider plus tard (pour les cas difficiles). Cette cinquième boîte accélère le processus mais ne doit pas être surchargée.

4. S’exercer à l’art de la concentration

Prendre chaque objet en main et se poser les questions suivantes: «Est-ce que je le trouve beau? Est-ce que j’en ai encore besoin? Ou bien est-ce que je le considère comme un fardeau?». Se concentrer sur l’essentiel. Par exemple, parmi les nombreux souvenirs d’un voyage agréable, ne garder qu’un objet particulier comme symbolique de tous les autres. Il vaut mieux conserver dix stylos préférés plutôt qu’une boîte pleine de stylos bon marché.

5. Se libérer des croyances limitantes

Quelles peurs se cachent derrière des phrases telles que: «Je pourrais encore en avoir besoin»? Quelle est la réelle valeur d’un «cela m’a coûté cher à l’époque.» Aussi, un objet non apprécié n’a pas besoin de prendre de la place dans une vie simplement parce qu’il a été reçu un jour en cadeau.

6. Se fixer des objectifs par étapes

Procéder au tri par petites unités gérables et commencer par ce qui semble le plus facile. Prendre des décisions peut être émotionnellement éprouvant. Il est donc conseillé de s’attaquer à une catégorie à la fois: tous les livres, tous les CD, toutes les chaussures ou toute la vaisselle, par exemple. Ne trier les photos et lettres personnelles qu’une fois acquis de l’expérience dans l’art du lâcher-prise. Il peut être utile de planifier ces étapes dans un calendrier en les considérant comme des rendez-vous contraignants avec soi-même.

7. S’alléger rapidement

Se débarrasser immédiatement des objets triés. Que ce soit à la déchèterie, au centre de recyclage, chez des amis, sur un site de vente en ligne, chez un brocanteur ou dans une boutique de seconde main. Les objets en bon état peuvent également être donnés à des associations comme Oxfam ou les Petits Riens. Une façon de se faire non seulement du bien à soi-même, mais aussi aux autres.

Ne trier les photos et lettres personnelles qu’une fois acquise l’expérience dans l’art du lâcher-prise.

8. Laisser de l’espace en rangeant

Ne pas surcharger les tiroirs, étagères et placards en y remettant des affaires! Laisser suffisamment d’air autour des objets. Ranger les choses dont vous avez besoin quotidiennement à portée de main. Ce dont vous avez rarement besoin peut être placé en hauteur, dans vos armoires ou étagères. Éviter de superposer les objets en plusieurs rangées dans vos placards, car cela risque de vous faire oublier ce qui se trouve derrière.

Les objets doivent «habiter» là où vous les utilisez le plus souvent. © Getty Images/iStockphoto

9. Donner à chaque chose une place précise

Attribuer à chaque objet un endroit fixe et clair, et donner un sens à l’organisation (tous les livres sur une étagère, classés par auteur ou genre; tous les vêtements dans l’armoire, triés par couleur ou saison; tous les documents pour les déclarations fiscales dans un tiroir). Les objets doivent «habiter» là où ils sont les plus souvent utilisés. Ceux qui servent fréquemment doivent être facilement accessibles. Si un objet traîne, sa place deviendra immédiatement évidente. Développer des routines. S’habituer à ranger quotidiennement de manière cohérente, facilement et presque sans effort. Vous serez surpris de faire ce constat: le chaos est vaincu.

10. Passer de l’ordre extérieur à l’ordre intérieur

Ne pas remplir pas immédiatement l’espace libéré grâce au tri et au rangement avec de nouveaux achats. Prendre le temps d’apprécier la clarté, le sentiment de libération et de légèreté. L’ordre extérieur influence également la clarté intérieure: meilleure concentration, détente plus aisée, accomplissement de tâches plus rapide. La légèreté de l’être deviendra partie intégrante de la vie. Faire preuve de patience et d’indulgence envers soi-même. Ne pas se décourager en cas de rechute éventuelle dans de vieilles habitudes désordonnées.