Antidépresseurs: un noyau de généralistes pointé pour surprescription

Plus d’un million de Belges prennent des antidépresseurs et quelque 10% des médecins généralistes en prescrivent à 20% de leurs patients, selon des chiffres de l’Inami relayés par L’Echo et De Tijd samedi.

En 2024, le généraliste moyen a prescrit des antidépresseurs à 11,7% de ses patients, ce qui représente au total l’équivalent de 12.876 doses quotidiennes. Certains s’écartent cependant assez nettement de cette moyenne. Les 5% de médecins les moins regardants en prescrivent quatre fois plus. Certains médecins prescrivent des antidépresseurs pour pratiquement toute leur patientèle.

Environ 13% des adultes prennent au moins une fois par an un médicament pour contrer des symptômes dépressifs. Soit plus d’un million de Belges. Un peu moins en Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles.