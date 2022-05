Ampoule économique cassée, attention, danger

Les ampoules fluocompactes (ou économiques) contiennent de petites quantités de mercure, substance toxique qui tend à rapidement s’évaporer. Si vous cassez une ampoule de ce type, mieux vaut évacuer les débris avec prudence.

La quantité de mercure qui s’échappe d’une ampoule économique cassée est très limitée: un thermomètre médical en contient mille fois plus. Néanmoins il faut déblayer prudemment les débris, en particulier en présence de jeunes enfants ou d‘animaux de compagnie.

Quand l’ampoule se brise alors qu’elle est allumée, elle libère un peu de vapeur de mercure incolore et inodore ; éteinte, elle dissémine de minuscules gouttelettes qui vont s’évaporer rapidement. Si, pour un adulte, la dose infime d’une ampoule cassée est quasi sans danger, mieux vaut limiter le plus possible l’exposition aux vapeurs de mercure.

Si vous cassez une ampoule économique, le centre Antipoisons vous donne ces conseils:

Faites sortir de la pièce les personnes ainsi que les animaux Ventilez l’espace 5 à 10 minutes avant de nettoyer les débris N’utilisez pas d’aspirateur Portez des gants en caoutchouc pour ramasser les éclats de verre Placez les restes de l’ampoule dans un contenant fermé (p.ex. un sac en plastique) Après le nettoyage, ventilez à nouveau la pièce pendant quelques heures Ne jetez pas le sac avec les débris à la poubelle mais déposez-le au parc à conteneurs le plus proche ou dans un point de vente organisant la collecte d’ampoules usagées (Recupel) Lavez-vous les mains à l’eau et au savon