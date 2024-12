5 ans de Covid: origine animale ou fuite d’un laboratoire?

Cinq ans après la découverte, la communauté scientifique internationale n’a toujours pas réussi à établir avec certitude l’origine du Covid-19.

Les premiers cas d’infection par le coronavirus ont été détectés en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Depuis, 776,8 millions de contaminations confirmées ont été enregistrées dans le monde. La majorité de ces cas a été recensée aux États-Unis (103 millions), en Chine (99,4 millions) et en Inde (45 millions). En Belgique, 4,9 millions d’habitants ont jusqu’à présent contracté le Covid.

Au total, au cours des cinq dernières années, plus de sept millions de personnes réparties dans 234 pays sont décédées des suites de cette maladie. La majorité de ces décès ont eu lieu en 2020, 2021 et 2022. En Belgique, on déplore depuis 2020 plus de 34.300 victimes du Covid.

Toujours pas un virus saisonnier

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne que le virus continue aujourd’hui d’infecter un grand nombre de personnes et qu’il n’y a «pas de saisonnalité claire». Le Covid peut encore entraîner des maladies graves et des affections post-maladie. Selon les chiffres de l’institut de santé Sciensano, plus de 100.000 personnes souffrent de Covid long en Belgique.

La vaccination reste toujours importante dans la lutte contre le virus, souligne l’OMS. Depuis le déploiement des vaccins, un total de 13,64 milliards de doses ont déjà été administrées.

5 ans de Covid et toujours un mystère quant aux origines

La question des origines du Covid suscite toujours autant le débat: le virus s’est-il échappé d’un laboratoire chinois ou a-t-il été transmis par un animal?

Une étude publiée en septembre dans la revue Cell a apporté de nouvelles preuves à l’appui de l’hypothèse d’une transmission à l’homme par des animaux infectés sur un marché de Wuhan, où des animaux potentiellement contaminés auraient été commercialisés. Les chercheurs ont mené de nouvelles analyses génétiques approfondies sur les échantillons saisis sur le marché. Une équipe de recherche de l’OMS avait déjà déclaré en 2021 que l’hypothèse la plus probable était que le virus s’était propagé des chauves-souris aux humains, possiblement via un autre animal intermédiaire.

Une commission du Congrès américain n’est cependant pas d’accord avec cette hypothèse et a récemment conclu que l’échappement du virus d’un laboratoire à Wuhan est l’hypothèse «la plus plausible» pour expliquer son origine. La commission a été créée en février 2023, lorsque les Républicains ont repris la majorité à la Chambre des représentants. Le FBI soutient également la théorie du laboratoire.

La question de l’origine de la pandémie a pris depuis plusieurs années une dimension géopolitique aux États-Unis, sur fond de rivalité accrue avec la Chine. Donald Trump, récemment réélu pour un second mandat à la Maison-Blanche, a affirmé à plusieurs reprises, sans preuves, que le virus se serait échappé d’un laboratoire chinois, une affirmation vigoureusement contestée par Pékin.

Arme biologique?

Les scientifiques sont cependant absolument certains d’une chose: il s’agit d’un virus naturel et non d’un virus créé par l’homme dans un laboratoire ou génétiquement modifié.

Une meilleure compréhension de l’origine d’une zoonose pourrait aider à éviter une future pandémie. Car si la compréhension de comment cela s’est produit continue à faire défaut, cela pourrait se reproduire.