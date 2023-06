Le « dating burnout »: quand les applications de rencontre poussent à bout (podcast)

Découvrez le nouvel épisode de « Leurs vies », le podcast société du Vif, consacré ce mois-ci au dating burnout.

A l’ère de l’amour virtuel, les applications de rencontre ont conquis le cœur de nombreux célibataires. Mais dans ce grand supermarché de prétendants, certains se retrouvent noyés entre stress et anxiété. L’accumulation de rendez-vous ratés, de conversations lassantes et de dérives narcissiques poussent de plus en plus d’utilisateurs à débrancher la prise. Le « dating burnout », nouveau mal générationnel ? Décryptage avec Martine Clerckx, sociologue, et Stéphanie Leblanc, utilisatrice de Tinder depuis 8 ans.



Crédits:

Réalisation: Elise Legrand, Pierre-Etienne Bonnet et Laurence Van Ruymbeke

Musiques: Universal

Retrouvez les derniers épisodes de « Leurs vies » en vous abonnant à notre chaîne sur les plateformes d'écoute ou via nos players:



