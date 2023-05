Couples: je sais où tu es, ce que tu fais (podcast)

Découvrez le nouvel épisode de « Leurs vies », le podcast société du Vif, consacré ce mois-ci aux couples qui se surveillent.

T’es où chéri ? T’arrives dans combien de temps ? Une question qui peut aujourd’hui ne plus être posée. Un clic et on obtient une réponse. Quels sont les mécanismes et les dangers des couples qui s’observent? Réponses avec la sexologue Valentine Van Ryckeghem.



Crédits:

Réalisation: Eglantine Nyssen, Pierre-Etienne Bonnet et Laurence Van Ruymbeke

Musiques: Universal

Retrouvez les derniers épisodes de « Leurs vies » en vous abonnant à notre chaîne sur les plateformes d'écoute ou via nos players:



