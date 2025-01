Plus de blessures ouvertes à cause d’une mauvaise manipulation des feux d’artifice

Le nombre de victimes se présentant dans les centres de traitement des brûlures et les hôpitaux avec des plaies ouvertes et des blessures aux doigts a continué d’augmenter cette année. La raison en est l’utilisation de feux d’artifice plus lourds. C’est ce qu’a indiqué samedi la Fondation des Brûlés qui vient en aide aux grands brûlés.

L’année dernière, il y en avait 139; cette année il y en a déjà 122 à cette date. Mais si les brûlures sont nettement moins nombreuses (39 sur 122), les plaies ouvertes et les blessures aux doigts sont plus nombreuses cette année encore (38 au lieu de 31 l’an dernier). En outre, 24 victimes ont subi des lésions auditives et 21 des lésions oculaires.

« Les mains, les doigts et le visage restent les parties du corps où les blessures sont le plus souvent diagnostiquées. Il y a eu une forte augmentation des blessures aux mains et aux doigts, ce qui montre que ces blessures deviennent plus graves en raison d’une mauvaise manipulation des feux d’artifice illégaux plus puissants, tels que le Cobra 6 et une combinaison de différents feux d’artifice », selon la Fondation.

Il est également frappant de constater que quatre victimes sur dix sont âgées de moins de 18 ans et proviennent souvent de zones urbaines. Autre fait marquant, 80% des feux d’artifice ont été achetés illégalement. En outre, les accidents liés aux feux d’artifice sont plus nombreux dans les communes rurales que dans les villes. « Dans les villes, ce sont souvent des groupes de jeunes bien organisés qui tirent de grandes quantités de feux d’artifice en peu de temps, par exemple en ciblant la police, mais aussi en se protégeant bien contre d’éventuelles blessures« , souligne encore le rapport.

La Fondation déplore la tendance à utiliser des feux d’artifice contre la police, les pompiers et les services d’urgence. Elle demande que de tels actes soient sévèrement punis. Plus généralement, la Fondation demande l’interdiction totale de l’utilisation et de la vente de feux d’artifice en Belgique.