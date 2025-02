Vous voyagez en heures creuses sur le réseau SNCB? Vous payerez bientôt moins cher

Nouveauté à la SNCB: les usagers qui voyagent en heures creuses pourront obtenir des tarifs plus avantageux.

Le conseil d’administration de la SNCB a approuvé vendredi la nouvelle gamme tarifaire de l’entreprise ferroviaire. Elle prévoit une « Carte Avantage » nominative qui permettra d’obtenir des réductions supplémentaires de 40% pendant les heures creuses et les week-ends, et un tarif maximum plus avantageux quelle que soit l’heure de la journée. La nouvelle grille entrera en vigueur avant la fin de l’année mais aucune date n’est encore communiquée.

Des réductions en pourcentage seront désormais appliquées pour toutes les distances et remplaceront les tarifs forfaitaires.

La nouvelle offre prévoit une réduction de base de 40% pour tous les jeunes, seniors et bénéficiaires d’intervention majorée, valable sur toutes les distances et également aux heures de pointe. Ceux-ci pourront obtenir une réduction de 64% au total s’ils disposent aussi d’une « Carte Avantage ».

La réforme concerne les tickets et les cartes Multi ou 10 trajets actuels, et ne s’applique pas aux abonnements.

L’un de ses objectifs de cette nouvelle grille tarifaire est d’augmenter le nombre de voyageurs de 30% à l’horizon 2032, en encourageant « un changement dans le comportement de voyage ». La SNCB prévoit que la réforme devrait entraîner une légère baisse des recettes à nombre équivalent de voyageurs.