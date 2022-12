SNCB: le prix des billets change entre le 10 décembre et le 8 janvier

50% de réduction sur son billet aller-retour entre le 10 décembre et le 8 janvier. La SNCB lance le « Winter Promo Ticket » pour attirer de nouveaux voyageurs.

La SNCB lance ce mercredi le « Winter Promo Ticket »: 50% de réduction sur un billet aller-retour (par rapport au prix d’un Standard Ticket, le même jour) à utiliser entre le 10 décembre 2022 et le 8 janvier 2023. « Ce ticket a été imaginé pour celles et ceux qui souhaitent aller faire du shopping, rendre visite à leur famille et à leurs amis ou simplement partir en excursion d’un jour à l’approche ou pendant les vacances de Noël » annonce la SNCB.

La SNCB souhaite ainsi attirer de nouveaux voyageurs et augmenter la part des déplacements en train. En effet, l’entreprise ferroviaire vise à augmenter le nombre de ses usagers de 30% d’ici à 2032. À cet égard, elle compte sur une forte croissance du nombre de voyages de loisirs. Pour rappel, les enfants de moins de 12 ans voyagent toujours gratuitement s’ils sont accompagnés d’un adulte.

Le « Winter Promo Ticket » est disponible à l’achat dès ce 7 décembre 2022 via l’app SNCB, sur le site internet www.sncb.be, aux automates de vente et aux guichets.