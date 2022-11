SNCB: Georges Gilkinet annonce 300 recrutements supplémentaires

Alors qu’une nouvelle grève menace le rail les 30 novembre et 1er décembre prochains, la SNCB et Infrabel ont élaboré un plan d’action, a annoncé le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) à la Chambre.

Selon ce plan, il y aura 300 recrutements supplémentaires pour le personnel de train. « Et cela en plus des besoins qui avaient déjà été identifiés », a indiqué M. Gilkinet en réponse aux questions des députés. « L’embauche sera accélérée et de nouvelles approches sont appliquées pour recruter des candidats supplémentaires. » En outre, « les conditions de stage et de formation seront assouplies, afin que les personnes soient plus rapidement disponibles pour prendre un emploi. »

Par ailleurs, ce plan prévoit aussi une approche plus stricte des intrusions sur les voies (rail walking). Enfin, le plan de transport 2023 est reporté de quelques mois afin de stabiliser la situation et de pouvoir assurer les services attendus.

« J’ai donné à la direction de la SNCB et d’Infrabel une obligation de résultat ! Et je pense pouvoir dire qu’ils y travaillent », a conclu le ministre.

« Pour la suite, la responsabilité fonctionnelle du dialogue social appartient à la direction des entreprises. Des rendez-vous sont encore prévus ce vendredi pour entendre leurs revendications, pour répondre aux questions posées, pour trouver des solutions en fonction des moyens disponibles. Et j’espère, sur cette base, que des accords corrects pourront être trouvés et les préavis levés. »