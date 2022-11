Nouvelle grève des trains en vue: la « goutte de trop » pour de nombreux navetteurs

Le Syndicat autonome des conducteurs de train (SACT) a déposé un préavis de grève de 48 heures pour les journées des mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre.

L’association flamande de navetteurs, TreinTramBus, appelle les chemins de fer et les autorités à tout faire pour éviter les grèves annoncées la semaine prochaine. « Ces actions pourraient constituer, pour beaucoup de voyageurs, la goutte de trop« , commente l’association dans un communiqué diffusé mardi.

Lire aussi | SNCB: une grève en vue sur le rail le 29 novembre

Le trafic des trains devrait être fort chahuté la semaine prochaine, les syndicats ayant annoncé trois jours de mobilisation de mardi à jeudi. L’organisation de navetteurs juge ces grèves inacceptables, mais ne pointe pas uniquement les syndicats. « La SNCB doit prendre au sérieux les plaintes du personnel et offrir à celui-ci de nouvelles perspectives. Rendez le train à nouveau fiable en formant suffisamment de personnes et en entretenant correctement le matériel », explique le président de TreinTramBus, Stefan Stynen.

Reponsabilité du gouvernement

Selon l’association, le gouvernement n’est pas tout blanc dans cette affaire. « Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet a dans un premier temps promis qu’un budget de 400 millions d’euros annuels serait disponible pour la SNCB et pour Infrabel, lors de la prochaine décennie. Mais ce montant a été raboté par le gouvernement à 215 millions d’euros. Ce n’est pas comme cela qu’on pourra combler l’arriéré. »

L’organisation craint que ces grèves à répétition finissent par persuader les navetteurs à prendre la voiture pour leurs déplacements à l’avenir, ce qui ne va pas résoudre la congestion routière. Elle appelle les syndicats et la direction de la compagnie ferroviaire ainsi que les autorités à prendre « leur responsabilité et à négocier dès aujourd’hui une solution honnête et réaliste au malaise sur le rail, sans impliquer une fois de plus les voyageurs. »