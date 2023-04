SNCB: une nouvelle offre, les trains rouleront plus tard dans certaines régions

Dans le cadre de son plan de mobilité 2023-2026, la SNCB prévoit d’élargir et d’adapter l’offre des trains. Le plan a été approuvé fin mars par le conseil d’administration de la société, mais il doit encore être validé par le conseil des ministres.

Vingt-six gares de la région bruxelloise bénéficieront d’une meilleure offre d’ici 2026. La société ferroviaire veut notamment permettre aux voyageurs de rejoindre la capitale ou de la quitter plus facilement les vendredi et samedi soir, améliorer la connexion avec plusieurs grandes villes du pays et proposer des trains suburbains plus fréquents. Dès le mois de décembre 2024, des trains seront ainsi mis en service les soirées de vendredi et samedi. Certains rouleront notamment jusqu’à 01h00 pour faciliter le voyage au départ de Bruxelles vers d’autres grandes villes. Un train supplémentaire circulera par ailleurs plus tard d’Anvers à Bruxelles le vendredi et le samedi.

Une liaison renforcée est également prévue en semaine et en week-end vers le Brabant wallon, où la SNCB veut améliorer les connexions train-bus à l’aéroport de Charleroi. Une nouvelle liaison Intercity (IC) de Louvain à Charleroi-Central sera notamment assurée une fois par heure du lundi au dimanche, avec une offre de bus TEC entre la gare de Fleurus et l’aéroport. Au total, 20 gares brabançonnes seront mieux desservies.

Dans le Hainaut, elles seront 36 à bénéficier d’une offre élargie. La SNCB prévoit notamment une meilleure connexion au départ de Mons et Charleroi vers la capitale et de meilleures fréquences le samedi sur le réseau suburbain carolo. Dès décembre 2023, la fréquence du train S61 Wavre-Jambes, qui propose également une connexion à l’aéroport, sera doublée le week-end pour permettre qu’un train circule par heure, au lieu de toutes les deux heures actuellement.

Les informations plus détaillées sur tous les changements prévus sont à retrouver sur le site web de la SNCB.