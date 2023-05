Le vélo, nouvelle star de la rémunération flexible

Les travailleurs bénéficiant d’une rémunération flexible optent de plus en plus pour le vélo.

Parmi les choix les plus appréciés dans un plan cafétéria, le vélo est en pleine ascension, note le prestataire RH SD Worx. En 2022, le vélo s’est hissé à la cinquième place des choix les plus populaires alors qu’il n’était encore que 9e en 2019. Dans le cadre d’un choix d’un plan de rémunération flexible, l’épargne-pension et les congés supplémentaires se partagent la première place, avec un salarié sur cinq (22 %) choisissant cet avantage dans le cadre d’un plan cafétéria. Le multimédia arrive en troisième position (14 %), car de plus en plus de personnes investissent dans un bureau à domicile, explique SD Worx. La voiture arrive 4e (13%) et le vélo fait un bon à la 5e place (11%).

« Grâce aux plans de rémunération flexible, en tant qu’employeur, vous donnez un coup de pouce supplémentaire à l’utilisation du vélo pour se rendre au travail. Par ailleurs, vous accélérez également l’introduction d’une plus grande variété dans votre flotte de véhicules. En offrant (et non en imposant) des choix en tant qu’employeur, les travailleurs eux-mêmes font un choix plus conscient et durable« , explique Amandine Verraghenne, consultante en rémunération chez SD Worx.

La proportion de salariés disposant d’un plan cafétéria (package d’avantages extra-légaux, NDLR) a augmenté de 59 % en 2022, bien que seule une minorité de salariés (5,7 %) y ait accès, note SD Worx. Le nombre d’employeurs concernés a augmenté de 25 %.