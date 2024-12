Les Belges passent de moins en moins leur permis de conduire, surtout à Bruxelles

De moins en moins de personnes passent leur permis de conduire, et l’âge moyen de celles et ceux qui se lancent a augmenté. Un constat plus important à Bruxelles qu’en Flandre ou en Wallonie.

Quelque 120.000 personnes ont obtenu leur permis de conduire l’an dernier, soit 9% de moins qu’en 2000. La baisse atteint même près de 27% à Bruxelles, selon les chiffres du SPF Mobilité rapportés jeudi par La Dernière Heure.

En l’an 2000, 132.706 candidats avaient obtenu leur permis, contre 120.721 l’an dernier. Sur la même période, si Bruxelles a connu une baisse spectaculaire, le recul est nettement moins marqué en Wallonie (-5,8% à 39.945) et en Flandre (-7,3% à 69.769).

L’âge moyen auquel on obtient son permis a, lui, augmenté de quelques mois: de 21 ans et 11 mois en 2000 à 22 ans et 5 mois l’an dernier. Ici aussi, d’importantes différences régionales sont constatées: 25 ans et 5 mois à Bruxelles (+1 an et 5 mois par rapport à 2000), 22 ans et 3 mois en Wallonie (-3,4 mois) et 22 ans en Flandre (+9,5 mois).

Enfin, le nombre d’examens pratiques passés en automatique a explosé de 316% depuis 2000, à 11.550 sur les onze premiers mois de 2023, relève encore la DH.