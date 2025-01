La ponctualité des trains a progressé en 2024 et frôle désormais les 90%

La poncualité des trains a atteint 89,7% en 2024, un chiffre en hausse par rapport à 2023. La SNCB se réjouit notamment d’une amélioration lors de l’heure de pointe de fin de journée.

La ponctualité des trains s’est élevée à 89,7% l’an dernier, soit 2,2% de plus qu’en 2023, indique jeudi la SNCB.

Près d’un quart des retards (24,6%) étaient imputables au manque de robustesse systémique, 21,9% étaient attribués aux causes tierces, 13,7% à Infrabel, 36,7% à la SNCB et 3,2% à des causes « autres », précise la société des chemins de fer.

La SNCB précise que les intrusions sur les voies et les heurts de personnes ont généré près de 100.000 minutes de retard sur l’ensemble de l’année.

Depuis septembre 2024, les retards des « petites minutes » sont également publiés. Cela permet à la société des chemins de fer d’avoir une vision plus complète de la répartition des causes de la non-ponctualité, en reprenant les retards dus, par exemple, à un départ différé d’un train, des problèmes de régulation du trafic ou encore au croisement non planifié avec un autre train.

La SNCB assure que l’amélioration est notamment visible en heure de pointe de fin de journée « grâce à une meilleure capacité à résorber les retards générés durant l’heure de pointe du matin ».

Cette amélioration de la ponctualité permet à la société des chemins de fer de se situer dans les marges (environ 89 à 91 % de ponctualité) convenues pour 2024 dans le contrat de service public avec le gouvernement fédéral. La SNCB avait reçu une amende en 2023, notamment à cause d’une ponctualité qui laissait à désirer.

D’après le contrat de service public, la ponctualité devrait atteindre 90,6% en 2027 et 91% en 2032.

En outre, 45.944 trains ont été supprimés sur la totalité de leur parcours ou sur une partie de celui-ci en 2024, ressort-il des données publiées par le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel, sur son site internet. L’année 2023 avait enregistré un record de 46.086 trains supprimés.