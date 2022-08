Il y aura plus de trains vers la Côte cette semaine

Des trains supplémentaires vont être mis en service cette semaine en raison de la forte affluence attendue à la Côte, a fait savoir lundi un porte-parole de la SNCB.

La compagnie proposera quatre trains (et retour) de plus le mardi, mercredi et jeudi. Les lignes concernées sont Louvain-Ostende, Louvain-Blankenberge, Hasselt-Blankenberge et Bruxelles-Midi-Ostende. La mesure pourrait être prolongée en fin de semaine.

Ces convois s’ajouteront à l’offre estivale pour la Côte qui prévoit déjà des trains supplémentaires par rapport à l’offre normale. La SNCB conseille aux voyageurs de bien se renseigner avant leur départ, notamment via l’app de la compagnie, afin de prendre connaissance du taux d’occupation des trains.