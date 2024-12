Il y a de plus en plus d’accidents de la route sur le trajet domicile-travail

Si les accidents du travail ont diminué, en Belgique, en 2023, en revanche, les accidents de la route sur le trajet entre le domicile et le travail, eux, ont augmenté.

Avec 24.770 incidents recensés dans le secteur privé, 2023 a été la troisième année la plus accidentogène sur le trajet entre le domicile et le travail, rapporte mardi L’Echo. Une tendance liée à la hausse du trafic routier et à l’augmentation de la popularité du vélo, notamment électrique, selon le service de prévention et protection Idewe.

En 2023, seuls 8.173 accidents du travail « graves » ou « particulièrement graves » ont été recensés, un chiffre historiquement bas rapporté au nombre de travailleurs, selon les statistiques de Fedris, l’Agence fédérale des risques professionnels. Cependant, près d’un accident sur cinq s’est produit sur la route. L’évolution s’explique par une double dynamique: une diminution des accidents sur le lieu de travail et une augmentation de ceux sur le trajet.

« Les efforts en matière de prévention, combinés à l’automatisation et à l’optimisation des processus en entreprise, ont permis des avancées significatives sur le lieu de travail », explique Lode Godderis, directeur général d’Idewe. En revanche, les trajets domicile-travail posent de nouveaux défis. « Le trafic routier et le vélo – notamment électrique ou speed pedelec – gagne en popularité. Cela entraîne une hausse des accidents, souvent liée à des comportements inadaptés et à des infrastructures insuffisamment adaptées », commente M. Godderis.

Le nombre d’accidents mortels sur le trajet domicile-travail a cependant continué à baisser, à 34 en 2023, un chiffre lui aussi historiquement bas.