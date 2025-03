Grève sur le rail le 17 mars: un service alternatif mis en place par la SNCB

La SNCB mettra en place un service alternatif sur le rail lundi 17 mars, alors qu’une grève est prévue par les principaux syndicats ferroviaires.

Un service de train alternatif sera mis en place sur base des membres du personnel qui auront signifié leur intention de travailler lors de la grève prévue le 17 mars prochain, indique mardi la SNCB.

Les deux syndicats majoritaires du rail, la CGSP Cheminots et la CSC Transcom, avaient annoncé fin février 18 journées de grève pour les cinq mois à venir. Ils entendent ainsi protester contre les projets de réforme du nouveau gouvernement fédéral, dont les mesures relatives au relèvement de l’âge légal de la pension et les restrictions budgétaires imposées à la SNCB.

Un préavis de grève a notamment été déposé pour le lundi 17 mars. Ainsi, moins de trains circuleront entre le dimanche 16 mars dès 22h00 et le 17 mars inclus.

L’horaire alternatif pourra être consulté sur le planificateur de voyage en ligne de la SNCB à partir du dimanche 16 mars en matinée, via le site web ou l’application. La société ferroviaire conseille aux voyageurs de bien préparer leur voyage et de consulter régulièrement le planificateur.

En matière de trafic ferroviaire international, les voyageurs sont invités à consulter le site web de SNCB International.

La SNCB continuera par ailleurs à assurer un service d’assistance aux personnes à mobilité réduite pendant la durée de la grève, sur base du service de train alternatif.

Infrabel, HR Rail et la SNCB regrettent en outre « que les deux organisations syndicales maintiennent leur intention de faire grève contre les mesures gouvernementales, et ce en dépit des réunions de concertation planifiées depuis cette semaine avec les ministres fédéraux concernés ». Les trois organismes estiment que « la priorité doit être donnée au dialogue social avant toute action de grève et déplorent que les voyageurs doivent à nouveau en subir les conséquences ».