Volkswagen ID.3: seconde génération plus classe

La VW ID.3 évolue en 2023. La marque gomme simplement les défauts de la première génération et la rend simplement plus mature.

Quatre ans, déjà, que la Volkswagen ID.3 occupe le marché, l’une des premières berlines compactes 100% électriques destinées au grand public. Cela dit, ses prix de vente tout sauf accessibles au plus grand nombre ont surtout concerné le monde des voitures de société. En outre, de nombreuses concurrentes sont arrivées, même en interne avec la Volkswagen ID.4, plus familiale, ce qui ne lui facilite pas la carrière. En d’autres mots il était déjà temps de la faire évoluer. Première impression : la voiture gagne en cachet et en style et perd le côté « nouveau gadget » des premières séries. La partie avant est redessinée et adopte de nouveaux pare-chocs, ce qui lui donne plus de présence, un sentiment accentué par les nouvelles teintes plus chaudes. Un bandeau lumineux traverse désormais son hayon, un détail visuel très à la mode.

L’ID.3 gagne les dernières évolutions de Volksawagen en matière de connectivité embarquée.

Options over-the-air

L’intérieur dispose désormais d’un écran central de 12’’, l’affichage tête haute distille plus d’informations. Le système d’infodivertissement plus puissant et performant améliore les commandes vocales (décryptage, vitesse d’exécution). Le système permet aussi d’acheter des options « over-the-air » (à distance) pendant toute la vie de la voiture. La marque améliore aussi la finition intérieur, grâce à des matériaux recyclés de dernière génération. La sensation de qualité perçue de la première génération de 4ID.3 n’était pas un de ses points forts… Pour les garnitures de porte et les revêtements de siège, VW utilise le matériau en microfibre Artvelours Eco, un tissu qui présente les mêmes caractéristiques en termes d’aspect, de toucher et de durabilité que les nouveaux matériaux conventionnels. L’habillage intérieur est désormais totalement exempt de peaux animales.

La qualité perçue à bord ferait un bond en avant. C’était nécessaire…

Recharge plus rapide

La version Pro est toujours équipée d’une batterie de 58 kWh, mais la Pro S et sa batterie de 77 kWh promet bien plus d’autonomie (546 au lieu de 426, théoriquement). Bonne nouvelle, la plus grande batterie peut se recharger plus rapidement en supportant un flux de 170 kW sur les chargeurs rapides. La Pro reste limitée à 120 kW. Pour ce qui concerne le moteur, rien de nouveau, l’ID.3 conserve son rotor de 204 ch et, pour plus tard, une version plus puissante à deux moteurs. De l’autre côté du spectre, une ID.3 d’entrée de gamme, avec une batterie plus petite, promet de rendre la Volkswagen plus accessible. Parmi les nouveautés, Le Travel Assist est désormais disponible en option sur l’ID.3, ce qui augmente le niveau d’assistance à conduite. En combinaison avec le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) pour le contrôle longitudinal du véhicule de 0 km/h jusqu’à la vitesse maximale et le Lane Assist pour le contrôle latéral, ce Travel Assist n’a besoin que d’un seul marquage routier identifié pour, par exemple, maintenir le véhicule dans sa voie lors de la conduite sur des routes de campagne. LEs prix seront dévoilés prochainement.