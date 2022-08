Volkswagen Golf R 20 th Edition, au sommet de l’histoire GTI

La nouvelle Golf R «20 years» est le modèle VW R le plus rapide de tous les temps sur le circuit allemand du Nürburgring (Nordschleife). Et donc le rêve ultime de l’amateur de la célèbre Golf GTI.

Cette Golf au superlatif atteint désormais 333 ch et accélère de 0 à 100 km/h en 4,6 s alors que sa vitesse maximale atteint 270 km/h (avec le pack Performance). Les ingénieurs ont rendu la réponse à l’accélérateur nettement plus directe pour dynamiter ses réactions. Cela dit, la progression de l’efficacité sportive est aussi et surtout le résultat de l’équipement de série, à savoir le pack R-Performance, le Driving Dynamics Manager et le R-Performance Torque Vectoring. Ces éléments, mécaniques et/ou électroniques ont pour vocation de maximiser le rapport motricité/tenue de route de la sportive de Wolfsburg. Cela comprend l’ajustement des amortisseurs à un réglage plus souple et plus confortable (un comble, s’agissant d’une sportive de pointe) de sorte à s’adapter à tous les types de route.

20 ans de R

Cette série spéciale fête les 20 ans d’une Golf très spéciale, la Golf IV R32 qui avait fait très forte impression auprès des amateurs de compactes endiablées. A l’époque, la Golf IV recevait un 3,2 litres 6 cylindres gonflé à 241 ch. Avant cela, la Golf III jouissait déjà d’un 6 cylindres, le VR6, mais limité à 174 ch. La R32 lançait en quelque sorte une nouvelle génération de Golf ultra-performante, puisque cette R32 filait à 241 km/h, une vitesse extrêmement élevée à l’époque. Ce modèle est aujourd’hui un collector précieusement recherché. La Golf V gardera une version R32 qui, pour la forme, passera à 250 ch. Constatant que le 2 litres turbocompressé offraient de meilleures perspectives en matière de sportivité (le poids du 3,2 litres représentait un problème, donc un défi pour les ingénieurs), Volkswagen arrêtera l’usage de 6 cylindres à partir de la Golf VI, pour se concentrer sur le 4 cylindres… Ce sera la génération de la première Golf R, à 4 roues motrices et dont le 2 litres développait 270 ch. Depuis, la R (parallèlement à la GTI ‘normale’, à deux roues motrices) ne cessera de progresser, jusqu’à l’actuelle Golf R 20th de 333 ch. Au vu de l’évolution du marché de la voiture électrique, il s’agira sans doute de la dernière super-GTI 100% thermique en son genre. Un morceau d’histoire.